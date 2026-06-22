Thanh Thủy đại diện Việt Nam khám phá triết lý làm đẹp Nhật Bản

Tại sự kiện SK-II Insiders, hoa hậu Thanh Thủy đã khám phá câu chuyện đằng sau “làn da không tuổi” mà SK-II theo đuổi.

Xuất hiện tại sự kiện của SK-II ở Kyoto (Nhật Bản), hoa hậu Thanh Thủy gây chú ý khi chung khung hình với Baifern Pimchanok - “ngọc nữ” Thái Lan. Không chỉ đọ sắc, cả hai còn đồng hành tìm về cội nguồn di sản tại xưởng ủ rượu cổ kính để giải mã bí mật “làn da không tuổi” cùng tinh chất Pitera.

Lần gặp gỡ hiếm hoi của các đại diện quốc tế tại SK-II Insiders

Được xem là nàng hậu Gen Z sở hữu phong cách đa dạng, Thanh Thủy một lần nữa chứng minh nhan sắc khi chung khung hình với Baifern Pimchanok. Sự xuất hiện của cả hai nhanh chóng chiếm trọn “spotlight”, tạo nên làn sóng thảo luận từ cộng đồng fan trong nước lẫn quốc tế.

Xuất hiện giữa dàn đại sứ và các KOL trong không gian sang trọng của Six Senses Kyoto, nàng hậu Việt Nam nổi bật nhờ layout cá tính. Không chỉ tôn dáng bằng đường nét mềm mại, outfit của Thanh Thủy còn tạo ấn tượng với phần đuôi váy được làm từ chất liệu độc đáo. Bên cạnh đó, nàng hậu còn tự tin khoe làn da rạng rỡ, trong veo, tỏa sáng mọi khung hình.

Thanh Thủy rạng rỡ và tự tin xuất hiện tại sự kiện.

Màn hội ngộ hiếm hoi cùng khoảnh khắc đọ sắc đã khởi đầu cho chuỗi hoạt động trải nghiệm đa giác quan của thương hiệu mỹ phẩm SK-II. Trong không gian đậm dấu ấn văn hóa Nhật Bản, buổi gặp gỡ mở ra hành trình trải nghiệm đầy cảm xúc, đưa khách mời “ngược dòng thời gian” tìm về câu chuyện đằng sau “làn da không tuổi” mà SK-II theo đuổi.

Tìm về nghệ thuật lên men truyền cảm hứng cho triết lý chăm da Nhật Bản

Ngày thứ hai của chuyến đi, Thanh Thủy cùng các đại sứ quốc tế đặt chân đến Tomita Sake Brewery - xưởng ủ rượu sake được thành lập từ năm 1534. Tại đây, khách mời cùng nhau tham gia chuỗi trải nghiệm, tham quan triển lãm Miracle Journey và lắng nghe buổi thảo luận chuyên sâu từ các chuyên gia hàng đầu.

Thanh Thủy trực tiếp trải nghiệm quy trình ủ sake tại Tomita Sake Brewery.

Trong không gian di sản này, Thanh Thủy chứng kiến toàn bộ quá trình thực nghiệm, nơi giải mã bí mật khởi nguồn của “tinh chất vàng” Pitera. Câu chuyện bắt đầu từ hình ảnh đối lập của các nghệ nhân Toji lớn tuổi. Tại xưởng ủ rượu, nghệ nhân dù gương mặt hằn in dấu vết thời gian nhưng đôi bàn tay lại trẻ trung, mềm mại nhờ tiếp xúc hàng ngày với quá trình lên men rượu sake tự nhiên.

Nhờ phát hiện ấy, các nhà khoa học đã nghiên cứu, sàng lọc từ hàng trăm chủng nấm men và cho ra đời Pitera - tinh chất chứa hơn 50 vi chất và dưỡng chất tự nhiên. Với khả năng nuôi dưỡng sâu, cải thiện kết cấu, làm mờ đốm nâu, Pitera trở thành “trái tim” trong mọi sản phẩm của SK-II. Nổi bật là “nước thần” Facial Treatment Essence, tinh chất GenOptics InfinitAura Essence làm sáng da, kem dưỡng SkinPower Re-new Cream ngăn ngừa dấu hiệu lão hoá, kem chống nắng GenOptics UV Airy giúp bảo vệ toàn diện làn da…

Thanh Thủy lắng nghe câu chuyện về di sản tại xưởng ủ sake Tomita.

Hành trình tại xứ sở hoa anh đào không chỉ đưa đại diện Việt Nam đến gần hơn SK-II - biểu tượng khoa học làm đẹp hàng thập kỷ mà còn khẳng định nỗ lực truyền cảm hứng chăm sóc da của thương hiệu đến hàng triệu phụ nữ. Qua đó, triết lý làm đẹp đề cao sự thấu hiểu làn da và chăm sóc từ bên trong của Nhật Bản cũng được truyền tải gần gũi đến phái đẹp Việt.