Thành Long bị đồn có con ngoài giá thú

Cộng đồng mạng lại lan truyền thông tin Thành Long có con ngoài giá thú thứ hai với cố nghệ sĩ Đặng Lệ Quân. Tuy nhiên, gia đình lên tiếng phủ nhận.

Tờ TVBS đưa tin, ngày 8/5 tới đánh dấu 30 năm ngày mất của ngôi sao huyền thoại Teresa Teng - Đặng Lệ Quân, nhưng gia đình nghệ sĩ đang phải đối mặt với những tin đồn liên quan đến mối quan hệ với Thành Long.

Gần đây, trên mạng xã hội Weibo lan truyền thông tin Teresa Teng và Thành Long có một đứa con ngoài giá thú tên Jaycee Chan. Nhiều tài khoản mạng còn khẳng định Jaycee Chan nhận được khoản tiền lớn từ Thành Long, bao gồm 100 triệu USD tiền khởi nghiệp và 2,7 tỷ USD quyền sở hữu tài sản.

Một tay săn ảnh Hong Kong cũng tuyên bố có ảnh chụp đứa con này. Tuy nhiên, Đặng Trường Phú, anh trai thứ 3 của Teresa Teng, đã phủ nhận mạnh mẽ trong cuộc phỏng vấn với TVBS News vào 28/4. Ông bức xúc cho rằng đây là sự xúc phạm đến em gái và gia đình, đồng thời không loại trừ khả năng kiện tụng.

Thành Long và Đặng Lệ Quân từng có thời gian hẹn hò. Ảnh: TVBS.

Đặng Trường Phú chia sẻ ông đã nhận được cuộc gọi từ một tay săn ảnh cách đây hai tháng về tin đồn này. Đến nay thông tin một lần nữa xuất hiện.

Ông đặt câu hỏi: “Nếu Teresa thực sự có con trai, phải có thời kỳ mang thai. Vậy ai từng thấy hay chụp được ảnh Teresa mang thai?”. Ông nhấn mạnh: “Tháng sau là 30 năm ngày mất của em tôi, tại sao họ vẫn lan truyền những điều vô lý như vậy? Tôi thề trên danh dự rằng đây là tin đồn sai sự thật”. Tin đồn này không mới, từng bị gia đình bác bỏ nhiều lần trong quá khứ.

Teresa Teng và Thành Long gặp nhau vào năm 1979, khi cô sang Mỹ du học còn nam diễn viên đang quay phim tại Hollywood. Họ tình cờ gặp nhau tại Disneyland và bắt đầu mối quan hệ kéo dài 3 năm.

Trong tự truyện Tôi là Thành Long, Thành Long kể ông thường xuyên đến Đài Loan để gặp Teresa Teng, lặng lẽ ủng hộ cô tại các buổi biểu diễn.

Tuy nhiên, Thành Long tiết lộ ông mặc cảm tự ti từ nhỏ và là một người gia trưởng. Thành Long thường cảm thấy lạc lõng trong tầng lớp thượng lưu. Điều này gây ra rạn nứt trong mối quan hệ của ông với Teresa Teng.

Sau đó, Đặng Lệ Quân quyết định rời Đài Loan một thời gian và muốn nói lời tạm biệt riêng với Thành Long. Thế nhưng Thành Long bận thảo luận kịch bản với đồng nghiệp và bỏ mặc Đặng Lệ Quân. Sau khi Đặng Lệ Quân tức giận bỏ đi, cô đã gọi điện cho Thành Long. Ngày hôm sau, Teresa Teng gửi cho Thành Long một băng cát-sét, trong đó có bài hát nổi tiếng Give Me Back My Love.

Đến 5/1995, Teresa Teng chuyển đến Chiang Mai, Thái Lan cùng bạn trai Paul – một nhiếp ảnh gia người nước ngoài – vì tình trạng hen suyễn. Trước khi đi, cô gọi cho Thành Long nhưng anh đang ở nước ngoài. Không lâu sau, Thành Long nhận tin cô qua đời ở tuổi 42. Thông tin này khiến nam diễn viên đau buồn. Năm 2002, Thành Long phát hành ca khúc I Only Care About You tại Trung Quốc đại lục, bày tỏ lòng biết ơn và nỗi nhớ dành cho Teresa Teng.