Thăng cấp bậc hàm cho phó trưởng công an phường hy sinh khi làm nhiệm

Ghi nhận hành động dũng cảm tấn công, trấn áp tội phạm của phó Công an phường Thủy Vân, Bộ trưởng Công an quyết định truy thăng cấp bậc hàm trung tá với đại úy Trần Duy Hùng.

Ngày 13/1, Cục Tổ chức cán bộ thuộc Bộ Công an cho biết Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm lên trung tá đối với từ đại úy Trần Duy Hùng, Phó trưởng Công an phường Thủy Vân, TP Huế.

Ghi nhận hành động dũng cảm tấn công, trấn áp tội phạm của Phó trưởng Công an phường Thủy Vân, Bộ Công an đã quyết định hỗ trợ gia đình trung tá Trần Duy Hùng 100 triệu đồng, trích từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội Công an Nhân dân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Thanh Bình động viên gia đình chiến sĩ công an hy sinh. Nguồn: Báo Thừa Thiên - Huế.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Thanh Bình và đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh, cùng các sở, ban, ngành tỉnh đã đến thăm hỏi động viên gia đình trung tá Trần Duy Hùng.

Trước đó, vào khoảng 18h ngày 12/1, tại kiệt 7, tổ dân phố Xuân Hòa, phường Thủy Vân, TP Huế, đối tượng Nguyễn Tấn Sang (sinh năm 1999, trú tại địa trên có dấu hiệu bị tâm thần) thực hiện hành vi chặn xe, gây gổ và đe dọa người đi đường. Ngay khi nhận tin báo của người dân, đại úy Trần Duy Hùng cùng cán bộ trực ban và Bảo vệ dân phố nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.

Tại đây, khi phát hiện tổ công tác, đối tượng Sang chạy vào nhà rồi bất ngờ trở ra dùng dao tấn công đại úy Trần Duy Hùng. Thấy đối tượng manh động, liều lĩnh và sử dụng hung khí nguy hiểm, đại úy Trần Duy Hùng dũng cảm lao vào khống chế đối tượng, bảo vệ người dân. Tuy nhiên, đại úy Trần Duy Hùng đã liên tiếp bị đối tượng Sang dùng dao đâm vào vùng cổ và tử vong sau đó không lâu.

Đối tượng Nguyễn Tấn Sang có biểu hiện loạn thần, Công an phường Thủy Vân trước đó đã phát đi thông báo đề nghị các cơ quan, đơn vị và người dân đề cao cảnh giác, kịp thời thông báo với cơ quan chức năng khi phát hiện đối tượng có hành vi gây rối an ninh trật tự.