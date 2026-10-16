‘Thần Rừng’ - bí mật của hai vụ mất tích cách nhau 14 năm

Được Taylor Swift lựa chọn nghe audio trong những ngày lưu diễn Eras Tour, "Thần Rừng" của Liz Moore là một câu chuyện trinh thám chứa đựng những bí mật hấp dẫn.

Book2Screen trên mục Giải trí là series khám phá những cuốn sách kinh điển và đương đại đã truyền cảm hứng cho điện ảnh. Mỗi bài viết không chỉ giới thiệu nguyên tác, mà còn lý giải vì sao một câu chuyện có thể vượt qua thời gian, được kể lại qua nhiều thế hệ và tiếp tục sống trên màn ảnh. Từ văn học, thần thoại đến lịch sử, Book2Screen tìm kiếm hành trình của những tác phẩm khi bước từ trang sách vào thế giới điện ảnh, đồng thời đánh giá chất lượng chuyển thể của biên kịch, đạo diễn thông qua các bộ phim.

Từng được People vinh danh là cuốn sách hay nhất năm, đồng thời nằm trong danh sách những tiểu thuyết bán chạy của The New York Times suốt 38 tuần, The God of the Woods (tựa Việt: Thần Rừng) từng được coi là một hiện tượng xuất bản.

Ra mắt năm 2024, đứa con tinh thần của nhà văn Liz Moore mê hoặc hàng triệu độc giả nhờ cốt truyện giàu tính lớp lang, bao hàm những bí ẩn trinh thám thú vị. Đây có lẽ cũng là lý do mà The God of the Woods mới đây được Netflix lựa chọn để chuyển thể thành phiên bản truyền hình.

Hai vụ mất tích và những bí mật của gia đình giàu có

Một buổi sáng tháng 8/1975, cô bé mười ba tuổi Barbara Van Laar, con gái của gia đình giàu có bỗng biến mất một cách bí ẩn. Kỳ lạ là tròn mười bốn năm về trước, anh trai của Barbara cũng đã biến mất theo cách tương tự trong khu rừng này. Cuộc tìm kiếm trong tuyệt vọng của gia đình kéo theo một chuỗi sự kiện ly kỳ. Kể từ đó, những bí mật của gia tộc Van Laar và cộng đồng nơi đây dần bị lật tẩy.

Bối cảnh chính của câu chuyện là vùng Adirondack ở bang New York, nơi gia đình Van Laar sở hữu một khu đất rộng cùng trại hè dành cho trẻ em nức tiếng. Với người ngoài, họ là gia đình có địa vị, giàu có và đủ đầy. Nhưng đằng sau vẻ ngoài hoàn hảo ấy là những mối quan hệ rạn nứt, những tổn thương kéo dài và các bí mật mà người trong cuộc đều cố che đậy.

The God of the Woods được Netflix chuyển thể thành phiên bản truyền hình.

Liz Moore không kể câu chuyện theo trình tự thời gian thông thường. Cuốn tiểu thuyết lật chuyển qua lại giữa các giai đoạn, mở rộng góc nhìn qua nhiều nhân vật và từng bước hé lộ thông tin về gia đình Van Laar. Những chi tiết tưởng như không liên quan ban đầu dần kết nối với nhau, trong khi lời kể của mỗi nhân chứng lại đem đến một cách hiểu khác về sự việc. Độc giả phải tự đánh giá đâu là manh mối đáng tin, đâu là lời nói dối và ai đang cố bảo vệ bí mật của riêng mình.

Cách sắp xếp này giúp câu chuyện duy trì cảm giác bí ẩn của một vụ án chưa có lời giải, đồng thời tạo điều kiện để ngòi bút tác giả đào sâu tâm lý nhân vật. Những người xuất hiện trong cuộc điều tra không chỉ đóng vai trò cung cấp manh mối. Họ còn mang theo định kiến, tham vọng, nỗi sợ và những tổn thương riêng, khiến việc tìm ra sự thật càng trở nên phức tạp.

Gia đình Van Laar cũng không được khắc họa đơn thuần như những kẻ giàu có đáng ngờ. Địa vị và tài sản giúp họ kiểm soát nhiều khía cạnh của cuộc sống, nhưng không thể bảo đảm rằng mọi chuyện đều nằm trong tầm tay. Sự mất tích của hai đứa trẻ phơi bày những rạn nứt vốn tồn tại từ trước, đồng thời lật tẩy sự thật rằng danh tiếng gia đình có thể trở thành một lớp vỏ che chắn cho những hành vi xấu xí.

Theo tờ The New York Times, điểm đáng chú ý trong cuốn sách là cách Liz Moore đặt phụ nữ vào trung tâm câu chuyện. Các nhân vật nữ phải sống trong một cộng đồng chịu ảnh hưởng mạnh từ quyền lực nam giới, những quy tắc ngầm về địa vị và kỳ vọng xã hội. Họ có thể bị xem nhẹ, bị kiểm soát hoặc phải trả giá cho những lựa chọn của mình. Tuy vậy, mỗi người vẫn có cách phản ứng riêng trước hoàn cảnh, không chỉ tồn tại để phục vụ diễn biến vụ án.

Khu rừng Adirondack cũng giữ vai trò quan trọng trong việc tạo dựng bầu không khí. Đây là nơi diễn ra những vụ mất tích, nhưng đồng thời gợi lên cảm giác bất an trước những điều con người không thể kiểm soát. Không gian thiên nhiên rộng lớn đối lập với thế giới khép kín của gia đình Van Laar và cộng đồng quanh trại hè, nơi nhiều người biết một phần sự thật nhưng không ai nắm được toàn bộ câu chuyện.

Sức hấp dẫn của The God of the Woods vì thế không chỉ nằm ở câu hỏi ai đứng sau hai vụ mất tích. Liz Moore còn quan tâm đến cách một cộng đồng phản ứng trước những biến cố, cách quyền lực tác động đến cuộc điều tra và cách những người yếu thế bị cuốn vào bí mật của tầng lớp thượng lưu. Vụ án là động lực dẫn dắt câu chuyện, còn những mối quan hệ phức tạp mới tạo nên chiều sâu cho cuốn tiểu thuyết.

Thách thức với Netflix

Với cấu trúc nhiều tuyến nhân vật trải dài qua hai sự kiện mất tích bí ẩn, The God of the Woods có chất liệu phù hợp để phát triển thành loạt phim truyền hình. Hình thức này cho phép câu chuyện được trải đều qua nhiều tập, dành thời lượng cho từng nhân vật và giữ lại những khoảng trống cần thiết trước khi hé lộ các manh mối quan trọng.

Theo Variety, Netflix đã phát triển The God of the Woods thành series, với Liz Moore tham gia cùng Liz Hannah trong vai trò biên kịch và sản xuất điều hành. Việc tác giả góp mặt trong quá trình chuyển thể có thể giúp phiên bản màn ảnh giữ được những chủ đề cốt lõi của nguyên tác, từ bí mật gia đình Van Laar đến sự bất bình đẳng trong cộng đồng.

Nell Fisher - ngôi sao nhí của loạt phim Stranger Things - sẽ hóa thân cô con gái Barbara trong The God of the Woods. Ảnh: Netflix.

Song, thách thức lớn nhất của bản chuyển thể nằm ở cấu trúc kể chuyện. Trên trang sách, việc thay đổi thời điểm và góc nhìn cho phép Liz Moore kiểm soát lượng thông tin độc giả tiếp nhận. Khi chuyển thể thành phim, Netflix vừa phải truyền tải cả câu chuyện trinh thám phức tạp, mặt khác phải xử lý những nút thắt rối rắm giữa nhiều nhân vật và mốc thời gian.

Hai vụ mất tích cách nhau 14 năm tạo ra một bí ẩn lớn cần giải mã, nhưng những điều khiến câu chuyện giữ được sức nặng còn nằm ở cách Liz Moore phơi bày những rạn nứt dưới vẻ ngoài sung túc của một gia đình khá giả. Vì vậy với bản chuyển thể của Netflix, thử thách không chỉ là giữ chân khán giả bằng các diễn biến trinh thám, mà còn là tái hiện được những bí mật và xung đột đã làm nên sức hút trong nguyên tác của Liz Moore.