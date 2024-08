Tham vọng điên rồ của MU

Giới chủ MU vẫn muốn giữ sân Old Trafford song song việc xây sân vận động mới với sức chứa 100.000 chỗ ngồi.

Independent tiết lộ ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" dự kiến thu nhỏ quy sân Old Trafford, sau đó xây một sân mới để làm địa điểm thi đấu chính.

Sân Old Trafford thu nhỏ sẽ là nơi giữ lại các yếu tố lịch sử và truyền thống của câu lạc bộ. "Quỷ đỏ" cũng có khả năng cải tạo Old Trafford thành nơi tưởng niệm Busby Babes và thảm họa hàng không Munich.

Kế hoạch này nhận được sự ủng hộ từ nhiều bên, đặc biệt các cổ động viên MU, những người tin rằng Old Trafford có giá trị quan trọng với lịch sử đội bóng. Tuy nhiên, kế hoạch này sẽ khiến MU tốn rất nhiều tiền.

Nhiều nguồn tin từ nội bộ MU cho biết nửa đỏ thành Manchester "cực kỳ điên rồ" nếu muốn sở hữu một lúc hai sân bóng như trên. Họ sẽ phải chi tiền để vừa cải tạo sân Old Trafford, cùng lúc với việc xây sân mới. Sau khi quá trình trên hoàn tất, đội bóng nước Anh sẽ tốn thêm chi phí để bảo dưỡng và vận hành cả hai sân.

Sir Jim Ratcliffe là người khởi xướng kế hoạch xây sân mới cho MU.

Guardian cho hay dự án xây sân mới của MU có trị giá khoảng 2 tỷ bảng Anh. Nhưng nếu CLB vẫn giữ Old Trafford như một sân bóng khác để phục vụ việc tham quan và chơi các trận đấu ít quan trọng hơn, số tiền tiêu tốn có thể lên tới 3 hoặc 4 tỷ bảng.

Trong quá khứ, phần lớn đội bóng hàng đầu thế giới đều dỡ bỏ sân cũ sau khi có "mái nhà mới". Khi dự án Emirates được bắt đầu, Arsenal đập bỏ sân Highbury cũ để xây tòa nhà thương mại mới, nhằm thu về khoản tiền lớn.

Năm 2019, Tottenham xây dựng một sân vận động mới với sức chứa 62.062 chỗ ngồi, trên chính phần đất của sân White Hart Lane cũ, thay vì chuyển đi nơi khác.

Các đội như Real Madrid hay Barca chọn việc cải tạo và nâng cấp sức chứa của các sân Bernabeu hay Camp Nou. Gần như không đội nào có tham vọng như MU.

Hồi đầu năm, trong kế hoạch mua lại cổ phần MU, Sir Jim Ratcliffe hứa cải tạo Old Trafford trong bối cảnh sân này xuống cấp trầm trọng. Doanh nhân người Anh dự kiến chi 300 triệu bảng để cải tạo toàn diện sân.

Sân Old Trafford bị dột nghiêm trọng hồi tháng 3.

Tuy nhiên, kế hoạch này gặp nhiều vấn đề bởi Old Trafford xuống cấp nghiêm trọng hơn so với khảo sát ban đầu. INEOS, đơn vị đang nắm quyền điều hành MU, tin rằng kế hoạch xây một sân mới bên cạnh Old Trafford mang đến nhiều lợi ích hơn cho đội bóng.

Nếu được phê duyệt, sân mới của MU sẽ được xây trong 6 năm, dự kiến hoàn thành vào năm 2030. Khi đó, mái nhà mới của MU có thể vượt qua Wembley để trở thành sân vận động lớn nhất nước Anh.

Dự án mới có thể giúp "Quỷ đỏ" sở hữu sân vận động lớn thứ hai ở châu Âu sau Nou Camp (sức chứa 105.000 chỗ ngồi) của Barcelona. Sân Old Trafford hiện tại có sức chứa 74.310 chỗ ngồi, là sân bóng quy mô thứ hai ở Anh sau Wembley.

MU có thể trở thành CLB độc đáo bậc nhất thế giới nếu xây một sân mới 2 tỷ bảng, trong khi Old Trafford vẫn còn đó. Song, tài chính sẽ là vấn đề khiến ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" phải tính, bởi CLB không còn ở một vị thế tốt như quá khứ.