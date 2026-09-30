Thai chậm phát triển hay quá to, mẹ bầu cần ăn thế nào?

Thai chậm phát triển hoặc lớn hơn mức phù hợp với tuổi thai có thể liên quan sức khỏe của mẹ, bánh nhau và dinh dưỡng. Thai phụ cần được theo dõi, điều chỉnh chế độ ăn phù hợp.

Mang thai, đặc biệt trong 3 tháng đầu, mẹ bầu cần chú ý chế độ dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, sử dụng mỹ phẩm và thuốc phù hợp để bảo vệ sức khỏe mẹ và thai nhi. Ảnh: Magnific.

Bác sĩ chuyên khoa I Huỳnh Ngọc Phương Thủy, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM), cho biết với những thai phụ có nguy cơ thai chậm phát triển trong tử cung, nguyên nhân không chỉ liên quan đến dinh dưỡng mà còn có thể xuất phát từ sức khỏe của người mẹ hoặc bệnh lý ở bánh nhau. Những yếu tố này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của thai nhi.

Khi thai có nguy cơ chậm phát triển, thai phụ cần được đánh giá tình trạng dinh dưỡng, mức tăng cân trong thai kỳ và khẩu phần ăn hàng ngày để xác định có đáp ứng đủ nhu cầu năng lượng, protein và các dưỡng chất cần thiết hay không.

Nếu chế độ ăn đang thiếu năng lượng hoặc một dưỡng chất nào đó, chuyên gia dinh dưỡng sẽ điều chỉnh khẩu phần theo nhu cầu thực tế. Chẳng hạn, nếu thai phụ ăn thiếu đạm, khẩu phần sẽ được tăng cường các thực phẩm giàu protein.

Bên cạnh đó, thai phụ có thể được bổ sung các vi chất cần thiết theo đánh giá và chỉ định của bác sĩ. Việc đáp ứng nhu cầu vi chất thông qua thực phẩm được ưu tiên; riêng những trường hợp có bằng chứng thiếu vi chất rõ rệt mới cần bổ sung theo chỉ định phù hợp.

Ở chiều ngược lại, một số thai nhi có thể phát triển quá mức so với tuổi thai. Theo bác sĩ Phương Thủy, thai quá to có thể liên quan đến một số bệnh lý của người mẹ, trong đó đáng lưu ý là đái tháo đường thai kỳ và tăng huyết áp tiền sản.

Đặc biệt, đái tháo đường thai kỳ có thể khiến thai nhi tăng trưởng quá mức, làm tăng nguy cơ hạ đường huyết ở trẻ sau sinh và nguy cơ rối loạn chuyển hóa về lâu dài.

Để kiểm soát tình trạng tăng cân quá mức, thai phụ cần theo dõi thai kỳ đều đặn. Mức tăng cân phù hợp được xác định dựa trên từng giai đoạn thai kỳ và tình trạng dinh dưỡng của mỗi người mẹ.

Theo bác sĩ Phương Thủy, chế độ ăn dư thừa nhu cầu có thể khiến mẹ tăng cân quá mức và góp phần làm thai nhi tăng cân nhiều. Vì vậy, thai phụ cần được đánh giá nhu cầu dinh dưỡng dựa trên chỉ số BMI, tuổi thai và tình trạng sức khỏe để xây dựng khẩu phần phù hợp.

Việc điều chỉnh dinh dưỡng không nhằm đưa cân nặng thai nhi tăng hoặc giảm theo một con số cố định, mà hướng đến đáp ứng đúng nhu cầu của mẹ và thai trong từng giai đoạn, đồng thời hạn chế những nguy cơ liên quan đến tăng trưởng quá mức hoặc chậm phát triển.