26% người Việt mắc bệnh dạ dày, 'thủ phạm' có thể rất quen

Thấy đau dạ dày giảm sau khi uống thuốc, nhiều người tưởng bệnh đã khỏi. Thực tế, tổn thương vẫn có thể âm thầm tiến triển và gây biến chứng.

Khoảng 26% dân số Việt Nam mắc viêm loét dạ dày - tá tràng. Không ít người chỉ điều trị khi đau, vô tình bỏ lỡ thời điểm kiểm soát bệnh. Ảnh: Unsplash.

Suốt khoảng 20 năm mắc viêm loét dạ dày, mỗi khi đau, bà N.T.L. (ở xã Cư Pal, tỉnh Đắk Lắk) lại tự mua thuốc uống. Cơn đau dịu xuống, bà tiếp tục sinh hoạt như bình thường mà không tái khám hay điều trị đến nơi đến chốn. Chỉ đến khi ngất xỉu, nôn ra nhiều máu, gia đình mới vội đưa người phụ nữ 71 tuổi đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu.

Uống thuốc hết đau nhưng bệnh chưa chắc khỏi

Bà được xác định xuất huyết dạ dày do viêm loét không được điều trị dứt điểm. Sau điều trị, bà vẫn mệt mỏi, chán ăn và đi ngoài phân đen.

Một trường hợp khác đang điều trị tại bệnh viện là ông B.V.L. (48 tuổi, xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk). Trước đây, người đàn ông này có thời điểm uống khoảng 1,5 lít rượu mỗi ngày.

Khi đi khám, ông được chẩn đoán trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm rối loạn chức năng gan. Ông cho biết bản thân thường xuyên uống nhiều rượu nhưng lại ăn uống không đầy đủ.

Suốt hơn một năm, ông thường xuyên đầy hơi, đau vùng thượng vị, mệt mỏi, chán ăn nhưng chỉ nghĩ đây là rối loạn tiêu hóa thông thường. Đến khi cơn đau bụng trở nên dữ dội, ông mới đi khám.

Sau điều trị, sức khỏe của ông đã cải thiện. Tuy nhiên, bác sĩ khuyến cáo ông cần giảm rượu bia và điều chỉnh lại chế độ sinh hoạt.

Bệnh nhân điều trị xuất huyết dạ dày do viêm loét dạ dày không được điều trị dứt điểm tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Ảnh: Đình Thi/ Sở Y tế Đắk Lắk.

Theo thống kê của Hội Khoa học Tiêu hóa Việt Nam, khoảng 26% dân số Việt Nam mắc viêm loét dạ dày - tá tràng. Nguy cơ mắc bệnh ở nam giới cao hơn nữ giới.

Đây là bệnh lý thường gặp, có thể ảnh hưởng ăn uống, giấc ngủ và sinh hoạt hàng ngày. Nếu không được phát hiện, điều trị đúng cách, bệnh có thể dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng như xuất huyết tiêu hóa, thủng dạ dày - tá tràng, hẹp môn vị hoặc hẹp tá tràng.

Theo Sở Y tế Đắk Lắk, thực tế điều trị tại khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, các bác sĩ tiếp nhận không ít người bệnh có tâm lý xem nhẹ các triệu chứng của dạ dày. Khi đau, họ tự mua thuốc uống; khi thấy đỡ lại dừng, cho rằng bệnh đã khỏi.

Bác sĩ chuyên khoa II Nội tiêu hóa Phạm Phú Anh, Phó trưởng khoa Nội tổng hợp, cho biết viêm loét dạ dày là bệnh lý thường gặp ở cả bệnh nhân ngoại trú và nội trú. Việc sử dụng thuốc giúp giảm đau tạm thời không đồng nghĩa bệnh đã được điều trị khỏi. Khi triệu chứng được che lấp nhưng nguyên nhân và tổn thương chưa được xử lý đầy đủ, bệnh vẫn có thể tiếp tục tiến triển.

"Đây cũng là lý do người bệnh không nên tự chẩn đoán, tự mua thuốc kéo dài hoặc tự ý ngừng thuốc khi triệu chứng vừa thuyên giảm", bác sĩ Phú Anh nói.

Những cơn đau dễ bị xem nhẹ

Theo bác sĩ Phú Anh, viêm loét dạ dày có nhiều nguyên nhân. Trong đó, nhiễm vi khuẩn HP (Helicobacter pylori) và sử dụng một số thuốc kháng viêm, giảm đau là những yếu tố thường gặp.

Bên cạnh đó, căng thẳng, stress kéo dài, chế độ ăn uống và sinh hoạt không điều độ, uống nhiều rượu bia cũng có thể làm tổn thương niêm mạc dạ dày, góp phần khiến bệnh xuất hiện hoặc nặng hơn.

Các biểu hiện ban đầu của bệnh thường không đặc hiệu nên dễ bị bỏ qua. Người bệnh có thể đau hoặc nóng rát vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, ợ rát, buồn nôn, đầy bụng, khó chịu sau ăn. Một số trường hợp có rối loạn tiêu hóa, mất ngủ hoặc ngủ gián đoạn do đau.

Những triệu chứng này có thể bị nhầm với rối loạn tiêu hóa thông thường. Tuy nhiên, nếu tình trạng kéo dài, tái diễn nhiều lần hoặc ảnh hưởng rõ việc ăn uống, giấc ngủ và sinh hoạt, người bệnh nên đi khám thay vì tiếp tục tự điều trị tại nhà.

Một cơn đau dạ dày có thể qua đi sau vài viên thuốc, nhưng điều đó không có nghĩa tổn thương đã lành. Ảnh: Unsplash.

Tùy nguyên nhân và mức độ tổn thương, bác sĩ sẽ chỉ định thăm khám, chẩn đoán và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.

Đặc biệt, với người nhiễm HP, điều trị không đầy đủ hoặc không tuân thủ phác đồ có thể làm tăng nguy cơ thất bại điều trị và kháng kháng sinh. Vì vậy, khi đã được xác định bệnh, người bệnh cần tuân thủ phác đồ, dùng thuốc đúng loại, đúng liều và đúng thời gian.

Việc tự ý tăng, giảm liều hoặc ngừng thuốc chỉ vì thấy hết đau có thể khiến bệnh chưa được kiểm soát đầy đủ, từ đó tăng nguy cơ tái phát.

Bác sĩ Phú Anh lưu ý người bệnh cần đặc biệt cảnh giác khi xuất hiện các dấu hiệu như nôn ra máu, đi ngoài phân đen, đau bụng dữ dội hoặc đột ngột, choáng váng, mệt lả.

Đây có thể là biểu hiện của xuất huyết tiêu hóa hoặc tổn thương nặng, cần được xử trí kịp thời. Người bệnh không nên tiếp tục tự mua thuốc hoặc cố chịu đựng vì có thể bỏ lỡ thời gian quan trọng trong cấp cứu.

Viêm loét dạ dày nếu được phát hiện và điều trị sớm thường có tiến triển thuận lợi hơn. Ngược lại, bệnh kéo dài, tái phát nhiều lần hoặc điều trị không đúng có thể dẫn đến xuất huyết tiêu hóa, thủng dạ dày - tá tràng, hẹp môn vị hoặc hẹp tá tràng.

Những biến chứng này có thể khiến người bệnh phải nhập viện cấp cứu, can thiệp chuyên sâu hoặc phẫu thuật.

Bên cạnh điều trị, thay đổi lối sống cũng đóng vai trò quan trọng. Người bệnh nên ăn uống đúng giờ, không bỏ bữa, hạn chế rượu bia và thuốc lá, tránh lạm dụng thuốc giảm đau, kháng viêm khi không có chỉ định. Đồng thời, cần ngủ đủ giấc, giữ tinh thần ổn định và duy trì chế độ sinh hoạt hợp lý.

Với người từng mắc bệnh, tái khám theo hướng dẫn của bác sĩ giúp đánh giá hiệu quả điều trị và phát hiện sớm dấu hiệu tái phát.