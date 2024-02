Tết đến sớm với cặp vợ chồng hiếm muộn 5 năm

Bé gái 2 tuổi tử vong, 3 người hôn mê trong phòng kín

Đốt than sưởi ấm trong phòng kín, gia đình 4 người ở An Giang bị ngộ độc khí CO khiến 1 bé gái 2 tuổi tử vong, 3 người còn lại đang được điều trị tích cực.