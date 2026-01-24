Tết con ngựa, du khách chơi gì tại Sun World Hạ Long?

Tết Bính Ngọ, Sun World Ha Long mang đến hành trình “chơi hội” trọn vẹn với loạt trải nghiệm đậm không khí Tết cổ truyền dành cho du khách thập phương.

Trong không khí rộn ràng đón xuân Bính Ngọ, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài 9 ngày đang khiến nhiều gia đình tại Hà Nội sớm lên kế hoạch cho những chuyến du xuân. Thay vì lựa chọn các hành trình xa, xu hướng chung là tìm những điểm đến gần thủ đô, thuận tiện di chuyển, không phải lo đặt vé máy bay nhưng vẫn giữ trọn không khí Tết và có đủ trải nghiệm cho nhiều thế hệ cùng tham gia.

Sun World Ha Long khoác lên mình không khí lễ hội rộn ràng, mở ra hành trình du xuân gần Hà Nội nhưng vẫn đủ đầy trải nghiệm cho cả gia đình.

Trong số đó, Hạ Long nổi lên như một lựa chọn cân bằng giữa nghỉ ngơi và vui chơi, khi chỉ mất khoảng 2-2,5 giờ di chuyển nhưng lại sở hữu không gian lễ hội, cảnh quan biển và hệ sinh thái giải trí nghỉ dưỡng trọn vẹn cho kỳ nghỉ đầu năm.

Đặc biệt, tổ hợp giải trí lớn nhất miền Bắc - Sun World Ha Long - đang trở thành điểm hẹn được nhiều gia đình lựa chọn để “chơi hội” theo cách riêng.

Không gian Tết tại Sun World Ha Long được trang hoàng đồng bộ với đèn lồng đỏ, xu vàng và tiểu cảnh linh vật năm Bính Ngọ.

Sun World Ha Long dịp này đang rộn rã trang hoàng đón Tết Nguyên đán khắp các khu vực để đón chào du khách. Những đồng xu vàng khổng lồ, đèn lồng đỏ, các dải hoa đào, hoa mai rực rỡ cùng tiểu cảnh linh vật của năm Bính Ngọ được bố trí xuyên suốt không gian từ cổng vào, ga Đại dương lên đến đồi Mặt trời.

Nổi bật, khu vực Bảo Hải Linh Thông Tự sẽ được dựng hai khung chữ “An” và “Lộc” khổng lồ, kết từ các dải thẻ gỗ khắc chữ, phủ sơn nhũ vàng, mang ý nghĩa cầu an cầu tài trong dịp đầu xuân năm mới. Đây cũng hứa hẹn là khu vực được nhiều gia đình lựa chọn để vãn cảnh, cầu bình an và lưu lại những khoảnh khắc đầu xuân ý nghĩa.

Các trải nghiệm Tết tại Sun World Ha Long được trải đều ngay từ mùng 1 (17/2) đến mùng 5 Tết (21/2) để các gia đình thoải mái sắp xếp lịch trình. Toàn bộ trải nghiệm được dẫn dắt theo ba lớp “hội” bao gồm vui hội, thưởng hội và chơi hội.

Chuỗi trải nghiệm Tết được trải đều từ mùng 1 đến mùng 5, giúp các gia đình linh hoạt sắp xếp lịch du xuân đầu năm.

Với những gia đình muốn mở đầu năm mới thật rộn ràng, “vui hội” là lớp trải nghiệm đầu tiên phù hợp. Ngày mùng 1 Tết sẽ diễn ra hoạt động múa lân rộn rã tại đồi Mặt trời và hoạt động lì xì cho 100 du khách đầu tiên tại ga Đại dương. Đây là những nghi thức chào xuân quen thuộc mang ý nghĩa cầu may, khởi đầu năm mới hanh thông cho các du khách.

Từ mùng 2 đến mùng 5, không gian “Vui hội” tiếp tục được nối dài bằng các hoạt động mang đậm sắc Tết truyền thống như thầy đồ tặng chữ, workshop làm tranh Đông Hồ hay trải nghiệm làm bánh chưng mini tại khu vực ga Mặt trời và nhà hàng Fuji. Đây là những trải nghiệm vừa gần gũi, vừa phù hợp để trẻ nhỏ làm quen với văn hóa Tết xưa trong một không gian hiện đại.

“Thưởng hội” dành cho du khách yêu không khí Tết nhẹ nhàng, với minishow nghệ thuật, ảo thuật và những giai điệu xuân quen thuộc.

“Thưởng hội” là lựa chọn phù hợp cho những du khách yêu thích không khí Tết “chill”. Các minishow nghệ thuật như Around Tết Vietnam, Khúc Hoa Xuân hay những màn ảo thuật được tổ chức xuyên suốt từ mùng 1 tại sân khấu Mặt trời và vườn Nhật.

Các buổi biểu diễn xẩm xuân tại Bảo Hải Linh Thông Tự vào mùng 2 và mùng 4 hứa hẹn là trải nghiệm khác biệt và thú vị cho du khách vào ngày xuân, đặc biệt với du khách lớn tuổi hay những ai mong muốn tìm lại không khí Tết xưa.

Song song với đó là “Chơi hội” - lớp trải nghiệm giải trí, tương tác sôi động dành cho các gia đình có trẻ nhỏ hoặc nhóm bạn trẻ. Từ mùng 2 đến mùng 5 sẽ diễn ra trò chơi Cờ cá ngựa Tết khổng lồ được tổ chức tại khu vực Vòng quay Mặt trời, hứa hẹn mang đến không khí vui nhộn với tràn ngập tiếng cười.

Gần Hà Nội, dễ di chuyển, hoạt động Tết đa dạng nhiều ngày, Sun World Ha Long là gợi ý du xuân trọn vẹn cho kỳ nghỉ Bính Ngọ.

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, khu du lịch cũng sẽ mang đến những trải nghiệm “Chợ đặc sản Việt Nam” tại khu Foodcourt Taste of Vietnam với các món ăn truyền thống ngày Tết để du khách vừa thưởng thức vừa tận hưởng trọn vẹn niềm vui du xuân.

Nhờ lợi thế khoảng cách gần Hà Nội, giao thông thuận tiện và các hoạt động Tết đa dạng trải dài nhiều ngày, Sun World Ha Long hứa hẹn là một gợi ý du xuân phù hợp cho kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ.