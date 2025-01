Ten Hag được săn đón

Hôm 17/1, RBFA thông báo chấm dứt hợp đồng với HLV trưởng Domenico Tedesco. Trước đó, HLV Tedesco còn hợp đồng với RBFA đến năm 2026, với nhiệm vụ đưa đội tuyển nước này góp mặt ở vòng chung kết World Cup trong cùng năm. Tuy nhiên, màn trình diễn của "Quỷ đỏ" trong những năm qua là nỗi thất vọng lớn.

Ngay sau khi Tedesco bị sa thải, RBFA đã lên danh sách những ứng viên tiềm năng ngồi ghế HLV trưởng. Danh sách này bao gồm Erik ten Hag, Thierry Henry, Rudi Garcia và Mark van Bommel. Trong đó, Ten Hag là chiến lược gia được đánh giá khá cao.

Ten Hag đang thất nghiệp sau khi bị MU sa thải vào tháng 10/2024. Voetball đưa tin cựu HLV Ajax sẵn sàng tái xuất sau hơn 3 tháng nghỉ ngơi.

Để chiêu mộ Ten Hag, RBFA sẽ phải cạnh tranh với Dortmund. Người đại diện của Ten Hag, Kees Vos, đã bắt đầu đàm phán các điều khoản cá nhân sơ bộ với Dortmund. Đội bóng vàng đen vùng Ruhr chơi bạc nhược kể từ sau kỳ nghỉ giữa mùa. Họ chỉ thắng được 1 trong 6 trận gần nhất tại Bundesliga. Trước vòng 17, Dortmund cũng thua ngay trên sân nhà trước Bayer Leverkusen.

Một ứng viên sáng giá khác của RBFA là Thierry Henry, người từng làm trợ lý cho HLV Roberto Martinez ở tuyển Bỉ. Mối quan hệ tốt giữa huyền thoại Arsenal và các cầu thủ Bỉ là lợi thế so với những chiến lược gia khác.

Henry cũng vừa chia tay đội tuyển Olympic Pháp sau thất bại tại Olympic Paris 2024. Ở chung kết, Pháp nhận thất bại trước Olympic Tây Ban Nha với tỷ số 3-5 sau 2 hiệp phụ.

