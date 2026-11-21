Tập đoàn TCP đang dần chuyển từ hỗ trợ trực tiếp sang trao quyền, tạo điều kiện để thanh niên kiến tạo những giá trị lâu dài cho cộng đồng.

Năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu cột mốc 70 năm hình thành và phát triển của Tập đoàn TCP, 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và 50 năm quan hệ hữu nghị Việt Nam - Thái Lan. Đây cũng là năm bản lề, đánh dấu quá trình hợp tác giữa TCP và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam bước sang năm thứ 7.

Hành trình đồng hành bền bỉ

Suốt 7 năm đồng hành, TCP đã triển khai nhiều chương trình nhân văn, ý nghĩa hướng đến người trẻ. Tiêu biểu là chuỗi “Ngày hội thanh niên công nhân” cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, an sinh và đời sống tinh thần cho hơn 150.000 lượt lao động trẻ tại các khu công nghiệp.

Hai bên cũng hoàn thành 22 “Không gian thể thao thanh niên” trước cuối năm 2026, góp phần thúc đẩy thói quen rèn luyện thể chất và tạo địa điểm gắn kết cộng đồng. Bên cạnh đó, các dự án bảo tồn nguồn nước tại trường học phối hợp Hội Sinh viên Việt Nam góp phần thúc đẩy lối sống xanh và trách nhiệm với môi trường trong thế hệ tương lai.

Các tấm gương tiêu biểu tại diễn đàn kết nối “Tiếp Năng lượng cùng thanh niên Việt Nam tiến bước”.

Ngoài ra, 2 giải thưởng ý nghĩa là “Thanh niên sống đẹp” và “Tỏa sáng nghị lực Việt” do TCP và Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp tổ chức đã lần lượt vinh danh 188 tấm gương sống đẹp cùng 287 thanh niên khuyết tật giàu ý chí. Bên cạnh giải thưởng, các bạn trẻ còn được tiếp cận mạng lưới cố vấn, kết nối nguồn vốn khởi nghiệp, qua đó nhân rộng những mô hình nhân văn và tạo thêm giá trị cho xã hội.

Đằng sau những chương trình ý nghĩa đó là một cách tiếp cận rộng hơn về vai trò của thanh niên trong dòng chảy phát triển của quốc gia. Trong kỷ nguyên chuyển đổi số và chuyển dịch xanh, thanh niên không còn là thế hệ thụ động chờ đợi sự trợ giúp, mà trở thành hạt nhân đổi mới sáng tạo, lực lượng tiên phong định hình năng lực cạnh tranh quốc gia.

Trao quyền để người trẻ chủ động kiến tạo tương lai

Tinh thần này được thể hiện rõ tại diễn đàn kết nối “Tiếp năng lượng cùng thanh niên Việt Nam tiến bước” vừa diễn ra tại Hà Nội. Đại diện các cơ quan, tổ chức thanh niên và doanh nghiệp cùng đối thoại, lắng nghe tiếng nói, trăn trở, sáng kiến từ chính những người trẻ.

Những câu chuyện được chia sẻ tại diễn đàn cho thấy sức mạnh của sự trao quyền. Cô giáo Lê Thị Thắm tại Thanh Hóa, sinh ra không có đôi tay, nhưng đã kiên cường tập viết bằng chân, tốt nghiệp đại học sư phạm và mở lớp học miễn phí cho trẻ em nghèo. Chị Đặng Thị Kim Oanh tại Nghệ An, dù mang trên mình di chứng chất độc da cam, vẫn thành công xây dựng mô hình chăn nuôi an toàn sinh học với nguồn vốn xoay vòng, hỗ trợ sinh kế cho hàng trăm hộ gia đình có người khuyết tật. Đại úy Cà Văn Minh, Công an tỉnh Điện Biên, sáng lập mô hình đỡ đầu, trích lương và huy động đồng đội nuôi dưỡng 30 em nhỏ mồ côi nơi biên cương.

Lắng nghe các câu chuyện, ông Saravoot Yoovidhya, Tổng giám đốc Điều hành Tập đoàn TCP, khẳng định: “Với định hướng ‘Tiếp năng lượng - Bừng sức sống’, chúng tôi tin năng lượng đích thực không chỉ đến từ sản phẩm, mà còn từ khả năng lan tỏa năng lượng tích cực, khơi mở tiềm năng con người và đồng hành cộng đồng. Lắng nghe câu chuyện của các bạn trẻ hôm nay, tôi càng tin nguồn năng lượng lớn nhất của Việt Nam chính là con người, mà trên hết là thế hệ trẻ giàu nghị lực và khát vọng. Vai trò của doanh nghiệp là tiếp thêm bệ phóng nguồn lực để người trẻ cùng kiến tạo nên những giá trị lâu dài”.

Ông Saravoot Yoovidhya, Tổng giám đốc Điều hành Tập đoàn TCP, chia sẻ tại diễn đàn kết nối.

Trên nền tảng gắn kết đó, TCP đã ký thỏa thuận hợp tác với Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2026-2028, xác lập tầm nhìn dài hạn, hướng đến những chương trình đồng hành thiết thực với thanh niên.

Anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, chia sẻ: “7 năm qua, sự đồng hành giữa đôi bên cho thấy giá trị của một mối quan hệ hợp tác bền bỉ, chân thành và dài hạn. Điều chúng tôi trân trọng nhất là các chương trình không dừng lại ở sự hỗ trợ, mà thực sự trao cho người trẻ niềm tin và động lực để tự mình tiến bước. Chúng tôi kỳ vọng trong giai đoạn tới, sự hợp tác này tiếp tục được triển khai thực chất, có chiều sâu, chạm tới ngày càng nhiều thanh niên trên cả nước”.

Anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, chia sẻ về quá trình hợp tác giữa hai tổ chức.

Đầu tư cho thanh niên chính là đầu tư cho năng lực cạnh tranh cốt lõi của quốc gia. Khi doanh nghiệp và tổ chức xã hội cùng nhìn nhận người trẻ là chủ thể đồng kiến tạo tương lai, những nguồn lực được trao đi sẽ trở thành bệ phóng để thế hệ trẻ chủ động đóng góp vào sự phát triển bền vững của cộng đồng và đất nước.