Tây Bắc Bộ mưa to tới 350 mm do áp thấp nhiệt đới

Dự báo thời tiết ngày 8/9, do ảnh hưởng từ áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão số 3), khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to, riêng phía Tây Bắc Bộ có nơi lượng mưa tới 350 mm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cơn bão số 3 sau khi vào đất liền đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 4h ngày 8/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 104,8 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực phía Tây Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/h), giật cấp 7, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 10-15 km/h.

Vùng biển Vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô) ngày 8/9 còn có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh. Khu vực sâu trong đất liền Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa to đến rất to. Ảnh minh họa: Thiện Lương.

Dự báo thời tiết ngày 8/9 đến sáng 9/9, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và giông với lượng mưa phổ biến 20-50 mm, có nơi trên 100 mm; riêng khu vực vùng núi có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo thời tiết 8/9 chi tiết các vùng trên cả nước

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và giông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa to đến rất to. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực vùng núi có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông. Gió đông đến đông nam cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, ngày nắng, phía Nam có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Nguy cơ lũ lụt Ông Phùng Tiến Dũng, Trưởng phòng Dự báo thủy văn, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết các tỉnh, thành Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa to đến rất to. Do đó, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Yên Bái, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình và Thanh Hóa. Từ nay cho đến ngày 9/9, trên các sông Thao, Lô, Cầu, Thương, Lục Nam và sông Hoàng Long sẽ xảy ra một đợt lũ với mức báo động 1-2; trên sông Bưởi và thượng nguồn sông Mã lũ mức báo động 1.