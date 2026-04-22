Tàu cá chứa 1.800 lít dầu diesel bốc cháy

Tàu cá công suất 150 CV chứa khoảng 1.800 lít dầu diesel bất ngờ bốc cháy khi neo đậu gần bờ tại phường Thuận An (TP. Huế).

Sáng 22/4, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Huế cho biết, trên địa bàn phường Thuận An vừa xảy ra vụ cháy tàu cá khiến phương tiện đánh bắt hải sản bị thiêu rụi hoàn toàn.

Trước đó, đêm khuya 21/4, tàu cá số hiệu TTH-45759TS neo đậu gần khu vực sản xuất nước đá tại tổ dân phố Hải Tiến (phường Thuận An, Huế) bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Tàu dài khoảng 14,16 m, công suất 150 CV, do ông Dương Hải (SN 1975, trú tổ dân phố Hải Tiến) làm thuyền trưởng kiêm chủ phương tiện. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trên tàu chứa khoảng 1.800 lít dầu diesel, chuẩn bị cho chuyến ra khơi dài ngày vào hôm sau.

Nhận tin báo, lực lượng công an phối hợp bộ đội biên phòng và chính quyền địa phương nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, bảo đảm an ninh trật tự khu vực.

Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực 4 (Phòng PC07, Công an TP. Huế) điều động xe chữa cháy, xe bồn cùng 14 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp người dân dùng tàu thuyền tại chỗ để tổ chức dập lửa.

Sau hơn 2 giờ, đám cháy mới được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn khiến tàu cá hư hỏng hoàn toàn, không có thiệt hại về người. Nguyên nhân hỏa hoạn hiện được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.