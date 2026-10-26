Tập hợp những câu chuyện về tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP.HCM tổ chức Cuộc vận động tập hợp ghi chép các mẩu chuyện về tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia qua các thời kỳ.

Ông Nguyễn Văn Triệu - Phó chủ tịch thường trực/Tổng thư ký Hội - chia sẻ về mục đích của cuộc vận động.

Kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2027), Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP.HCM tổ chức cuộc vận động tập hợp ghi chép những câu chuyện có thật về tình hữu nghị, sự giúp đỡ lẫn nhau giữa nhân dân hai nước qua các thời kì.

Cuộc vận động được tổ chức với mục tiêu vun đắp tình đoàn kết hữu nghị ngày càng bền chặt giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia.

Cụ thể, ban tổ chức mong muốn nhận được các bài viết từ các cựu quân tình nguyện, bộ đội, chuyên gia, cán bộ, nhân dân... Bài viết theo thể loại ký với dung lượng không quá 6.000 chữ. Mỗi tác giả được gửi tối đa 5 mẩu chuyện kèm theo hình ảnh, kỷ vật, tài liệu thuyết minh (nếu có).

Nội dung các bài viết phải là chuyện về "người thật, việc thật" về công tác giúp bạn Campuchia trên lĩnh vực: an ninh, quốc phòng, kinh tế, văn hóa xã hội, y tế, giáo dục hoặc sinh hoạt đời thường trong công tác, chiến đấu.

Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP.HCM, chia sẻ tại buổi gặp gỡ của Hội.

Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP.HCM, chia sẻ tại buổi gặp gỡ của Hội: "Đây là hoạt động mang ý nghĩa chính trị, tinh thần sâu sắc đối với những người làm công tác đối ngoại nhân dân. Qua những mẩu chuyện này, chúng ta muốn khẳng định với thế giới mối quan hệ đoàn kết hữu nghị trong sáng, thủy chung trước sau như một, đồng thời truyền tải thông điệp: Dù vật đổi sao dời, tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia luôn bền vững, mãi mãi xanh tươi cho đến các thế hệ mai sau".

Phát biểu tại buổi gặp gỡ của Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP.HCM, ông Nguyễn Văn Triệu - Phó chủ tịch thường trực/Tổng thư ký Hội, nói thêm: "Trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta đều phải chung tay vun đắp tình hữu nghị, vì Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng không thể tách rời. Tôi nhấn mạnh điều này để thấy tầm quan trọng của cuộc vận động do Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP.HCM phát động".

Theo ông, ai cũng có thể viết bài gửi về cuộc vận động. Người dân bình thường nếu có những mẩu chuyện hay cũng có thể tham gia. Cựu sinh viên, cựu chuyên gia, thanh niên xung phong, cựu chiến binh - những người từng sống, chiến đấu và công tác tại Campuchia - đều có thể gửi bài về Ban tổ chức. Đặc biệt, công dân Campuchia có những câu chuyện ý nghĩa cũng được khuyến khích tham gia.

Cuộc vận động được phát động rộng rãi, tạo nên một phong trào sôi nổi hướng tới kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.