Tạo điều kiện chăm sóc sức khỏe cho lao động nữ tại khu công nghiệp

Trong môi trường sản xuất, lịch làm việc và trách nhiệm gia đình có thể ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người lao động.

Sự phối hợp giữa doanh nghiệp, Cơ quan Di cư của Liên Hợp Quốc (IOM), tổ chức chuyên môn và cơ sở y tế có thể góp phần tạo điều kiện để lao động nữ, trong đó có lao động nữ di cư, tại khu công nghiệp chủ động chăm sóc sức khỏe.

Điều kiện làm việc và khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe

Theo đại diện IOM, phụ nữ dành trung bình 2,3 giờ mỗi ngày cho công việc chăm sóc không lương, gấp gần 1,8 lần nam giới. Báo cáo năm 2024 của Ngân hàng Thế giới cũng cho thấy khoảng 75% bà mẹ tham gia khảo sát chưa thể tiếp cận dịch vụ trông trẻ vừa bảo đảm chất lượng, vừa phù hợp khả năng chi trả.

Lao động nữ di cư trong nước đối diện nhiều rào cản chăm sóc sức khỏe.

Những áp lực này có thể khiến việc chăm sóc sức khỏe cá nhân khó được ưu tiên. Đối với sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản, người lao động cần thông tin đáng tin cậy, tư vấn phù hợp cùng dịch vụ bảo đảm quyền riêng tư. Vì vậy, việc dịch vụ y tế sẵn có không đồng nghĩa người lao động luôn đủ điều kiện để tiếp cận.

Từ góc độ doanh nghiệp, điều này đòi hỏi cách tiếp cận về phúc lợi lao động thông qua việc phối hợp cung cấp thông tin sức khỏe, kết nối người lao động với dịch vụ và cân nhắc cơ chế làm việc thân thiện hơn với người có trách nhiệm chăm lo gia đình.

Dự án “Tăng cường chăm sóc y tế”

Hướng tiếp cận này được thể hiện qua dự án “Tăng cường chăm sóc y tế” (Care Within Reach), do Kao Việt Nam khởi xướng ngày 7/10 tại TP.HCM, nhân dịp kỷ niệm 30 năm hoạt động tại Việt Nam. Dự án nhằm cải thiện khả năng tiếp cận thông tin và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tình dục, sức khỏe sinh sản cho lao động nữ, bao gồm lao động nữ di cư trong nước. Đồng thời, dự án thúc đẩy các thực hành thân thiện với gia đình tại nơi làm việc, giúp phụ nữ cân bằng công việc, gia đình và nhu cầu chăm sóc bản thân.

Dự án triển khai theo 4 bước là Kết nối - Tiếp cận - Đáp ứng - Lồng ghép; thông qua tập huấn chăm sóc sức khỏe, truyền thông đồng đẳng và truyền thông số, giới thiệu dịch vụ bảo mật thông tin cá nhân, nâng cao năng lực cho người sử dụng lao động, thiết lập các kênh hỗ trợ tại nhà máy.

Trong khuôn khổ dự án, Kao Việt Nam tài trợ, đồng thiết kế, hỗ trợ quản trị và kết nối nhà máy trong mạng lưới kinh doanh. IOM triển khai dự án với sự phối hợp của UN Women nhằm xây dựng bằng chứng, công cụ và điển hình tốt, làm rõ giá trị của việc đầu tư vào sức khỏe lao động nữ cũng như khả năng tham gia việc làm bền vững của lao động nữ di cư.

Đại diện IOM giới thiệu mô hình.

Tiến sĩ Bùi Mạnh Hưng, Cán bộ Quản lý Dự án Sức khỏe Người di cư, IOM Việt Nam, chia sẻ: “‘Care Within Reach’ không chỉ là hoạt động trách nhiệm xã hội đơn lẻ, mà hướng đến xây dựng mô hình có thể nhân rộng tại khu công nghiệp trên cả nước. Thông qua sự phối hợp giữa Nhóm Kỹ thuật Sức khỏe Người di cư (MHWG), doanh nghiệp và nhiều cơ quan, dự án kỳ vọng cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho lao động nữ, đồng thời thúc đẩy các thực hành tại nơi làm việc đáp ứng nhu cầu người lao động, từ đó mang lại giá trị cho doanh nghiệp”.

Xây dựng môi trường làm việc hỗ trợ sức khỏe lâu dài

Với dự án “Tăng cường chăm sóc y tế”, Kao Việt Nam và đối tác hướng đến xây dựng mô hình hỗ trợ có thể được xem xét áp dụng tại những khu công nghiệp khác nhau. Để đạt mục tiêu này, quá trình triển khai cần gắn với nhu cầu thực tế của người lao động, điều kiện tại nơi làm việc và khả năng phối hợp giữa các bên.

Ông Shintaro Yasue, Tổng giám đốc Kao Việt Nam, phát biểu tại sự kiện.

Tại sự kiện, ông Shintaro Yasue, Tổng giám đốc Kao Việt Nam, cho biết doanh nghiệp mong muốn góp phần nâng cao sức khỏe lao động nữ thông qua việc tạo điều kiện thuận lợi hơn để họ tiếp cận thông tin và dịch vụ y tế. Đây cũng là một trong những cách Kao đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam, hướng đến một xã hội nơi phụ nữ có thể làm việc và cống hiến lâu dài với sức khỏe tốt.

Thông điệp này cho thấy doanh nghiệp có thể mở rộng vai trò từ cung cấp phúc lợi sang phối hợp tạo điều kiện để người lao động tiếp cận nguồn hỗ trợ thiết thực. Dự án “Tăng cường chăm sóc y tế” (Care Within Reach) là nỗ lực theo hướng đó, thông qua kết nối nguồn lực nhằm cải thiện tính bền vững trong khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho lao động nữ di cư trong nước.