Tăng vốn điều lệ 2 lần năm 2024 - Bảo hiểm PVI khẳng định vị thế số 1

Bộ Tài chính vừa chấp thuận tăng vốn điều lệ cho Bảo hiểm PVI từ 3.500 tỷ đồng lên 3.900 tỷ đồng tại giấy phép điều chỉnh số 63/GPĐC24/KDBH.

Đây là lần tăng vốn điều lệ thứ hai chỉ trong vòng 5 tháng trở lại đây. Trước đó vào ngày 29/3, Bảo hiểm PVI cũng đã được cấp giấy phép kinh doanh tăng vốn điều lệ từ 3.300 tỷ đồng lên 3.500 tỷ đồng . Như vậy, “ngôi vị” số 1 thị trường bảo hiểm phi nhân thọ về quy mô vốn, doanh thu, thị phần của bảo hiểm PVI tiếp tục được củng cố vững chắc.

Việc liên tục nâng vốn điều lệ thành công trong thời gian qua là nền tảng quan trọng giúp Bảo hiểm PVI tiếp tục khẳng định và nâng cao uy tín, vị thế về năng lực tài chính đồng thời tăng khả năng cạnh tranh của thương hiệu trên thị trường trong nước và quốc tế.

Bà Nguyễn Vũ Tâm - Phó tổng giám đốc Bảo hiểm PVI đại diện nhận giải thưởng Top 10 Doanh nghiệp bảo hiểm Phi nhân thọ uy tín Việt nam 2024.

Sự phát triển vững mạnh cả quy mô vốn, doanh thu, thị phần, đội ngũ nhân sự, hệ thống đơn vị thành viên, dịch vụ, sản phẩm… để đáp ứng tốt nhất các nhu cầu của khách hàng, đối tác cũng chính là thành quả từ chiến lược phát triển dài hạn của Bảo hiểm PVI.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Bảo hiểm PVI ghi nhận nhiều cột mốc quan trọng, bao gồm: Tái xếp hạng năng lực tín nhiệm tài chính quốc tế A- (xuất sắc) từ AM Best, dẫn đầu danh sách Top 10 Doanh nghiệp bảo hiểm Phi nhân thọ uy tín Việt nam do Việt nam Report bình chọn, Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ tốt nhất Việt Nam từ tạp chí Bảo hiểm châu Á…