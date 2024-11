Tang lễ diễn viên Song Jae Rim

Hai ngày sau khi Song Jae Rim qua đời, truyền thông Hàn Quốc rộ tin nam diễn viên từng bị fan cuồng quấy rối trong khoảng thời gian dài.

Song Jae Rim được phát hiện qua đời tại nhà riêng ở Seongdong-gu (Seoul, Hàn Quốc) vào chiều 12/11. Thông tin tài tử đột ngột ra đi ở tuổi 39 khiến giới showbiz và khán giả không khỏi bàng hoàng. Cảnh sát tìm thấy thư tuyệt mệnh dài 2 trang A4 của Jae Rim, nội dung bên trong chưa được tiết lộ.

Theo Star News Korea, tang lễ của Jae Rim được tổ chức ở phòng số 2, nhà tang lễ bệnh viên Yeouido St. Mary, Seoul. Nhiều nhân vật trong ngành giải trí đã gửi vòng hoa và lời chia buồn đến gia đình cố nghệ sĩ.

Vòng hoa được gửi đến nơi tổ chức tang lễ của Song Jae Rim. Ảnh: Starnewskorea.

Theo YTN, thời gian này, mạng xã hội Hàn Quốc lan truyền thông tin Song Jae Rim từng bị sasaeng fan (fan cuồng) người Nhật Bản quấy rối, xâm phạm quyền riêng tư trong khoảng thời gian dài. Người này được cho là đã công khai thông tin cá nhân của Jae Rim, đăng ảnh nam diễn viên và người quen của anh lên mạng xã hội.

Không chỉ vậy, dân mạng tìm ra được một số bài viết của tài khoản này với nội dung hạ bệ, xúc phạm đồng nghiệp thân thiết của Jae Rim. Thậm chí, có một dòng trạng thái do chính tài khoản này chia sẻ, đã chỉ trích cả nam diễn viên khi viết: "Anh có thể che giấu bản chất xấu tính của mình bằng kỹ năng diễn xuất không?".

Khi làn sóng phẫn nộ gia tăng, fan cuồng này tạm thời vô hiệu hóa tài khoản X (Twitter). Hành động của người này làm dấy lên cuộc tranh luận chưa hồi kết trên các diễn đàn, mạng xã hội.

Song Jae Rim qua đời, khiến giới giải trí bàng hoàng.

Song Jae Rim sinh năm 1985, là diễn viên kiêm người mẫu tại Hàn Quốc. Anh bắt đầu hoạt động từ năm 2009 thông qua bộ phim The Actresses. Kể từ đó anh tham gia nhiều dự án phim mới, nổi tiếng là Secret Garden, Mặt trăng ôm mặt trời, Big Man, Secret Love… Song Jae Rim đặc biệt nổi tiếng thông qua chương trình về chủ đề hẹn hò We Got Married cùng nữ diễn viên Kim So Eun.

Dự án điện ảnh mới nhất của anh là Good Morning phát hành từ năm 2022. Trong khi đó, ở mảng truyền hình, nam diễn viên vừa trở lại với bộ phim Queen Woo.