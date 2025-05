Tang lễ diễn viên Hoàng Chính Kiệt

Hoàng Chính Kiệt qua đời vào cuối tháng 4. Gia đình vừa tổ chức tang lễ cho anh, nhiều đồng nghiệp tới tiễn đưa nam diễn viên.

Lễ tang Hoàng Chính Kiệt vừa diễn ra tại Đạm Thủy, Tân Bắc trong không khí trang nghiêm, tờ China Times đưa tin. Nam diễn viên Hoàng Chính Kiệt, từng được biết đến qua chương trình tạp kỹ Khang Hy đến rồi, qua đời ở tuổi 32 vì bệnh tật vào cuối tháng 4. Anh nổi tiếng với vẻ ngoài điển trai và diễn xuất tốt.

Tại tang lễ, bức ảnh Hoàng Chính Kiệt mặc áo vest được dựng ngay ở giữa. Nhiều bạn bè thân thiết của anh đã có mặt để đưa tiễn Hoàng Chính Kiệt về nơi an nghỉ. Trên Instagram, một người bạn của Hoàng Chính Kiệt là Lý Đông Huyền chia sẻ dòng trạng thái ngắn: “Hãy yên nghỉ nhé anh trai".

Hình ảnh trong tang lễ Hoàng Chính Kiệt. Ảnh: Shawnnan109.

Gia đình Hoàng Chính Kiệt cũng gửi lời cảm ơn qua tài khoản Instagram chính thức của anh: “Cảm ơn tất cả họ hàng, bạn bè đã đến để cùng Chính Kiệt hoàn thành hành trình cuối cùng của cuộc đời. Cảm ơn mọi người đã đến an ủi và tưởng nhớ trong suốt thời gian này. Với sự ủng hộ của các bạn, chúng tôi cảm nhận sâu sắc sự khích lệ và ấm áp. Do tang gia bối rối, mong các bạn bỏ qua nếu có thiếu sót. Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất và chúc mọi người bình an, hạnh phúc".

Hoàng Chính Kiệt ra đi để lại tiếc nuối cho gia đình, bạn bè và người hâm mộ. Nam diễn viên sinh năm 1993, bước chân vào ngành giải trí năm 15 tuổi. Anh nổi tiếng qua chương trình Khang Hy đến rồi.