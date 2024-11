Tang lễ của cựu thành viên One Direction

Các thành viên nhóm nhạc One Direction cùng nhiều người nổi tiếng đã có mặt để tiễn đưa Liam Payne. Tang lễ của nam ca sĩ được tổ chức tại Anh.

Ngày 20/11 (giờ địa phương), tờ The Sun đưa tin Harry Styles cùng các cựu thành viên nhóm nhạc One Direction có mặt đông đủ để tiễn đưa Liam Payne. Thông tin từ ban tổ chức cho biết tang lễ chỉ dành cho bạn bè và người thân tại một nhà thờ bên ngoài London (Anh) để đảm bảo sự riêng tư.

Bên cạnh các thành viên nhóm nhạc One Direction, nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng khác như Kimberley Walsh, Jamie Scott hay James Corden... có mặt để tiễn biệt nam ca sĩ. Trong đó, Kate Cassidy, bạn gái Liam Payne, né tránh ống kính truyền thông khi xuất hiện và di chuyển nhanh vào bên trong nhà thờ.

Ngay khi nhận tin dữ về bạn trai, Kate Cassidy đã chia sẻ cảm xúc trên trang cá nhân: “Cảm ơn mọi người đã gửi lời yêu thương tới tôi. Tôi đã hoàn toàn mất phương hướng và không thể tin vào chuyện đã xảy ra. Tôi mong rằng các bạn sẽ cho tôi khoảng thời gian riêng tư vào lúc này. Em muốn anh biết rằng em yêu anh vô điều kiện và trọn vẹn. Em sẽ tiếp tục yêu anh trong suốt quãng đời còn lại".

Các thành viên nhóm One Direction và nhiều nghệ sĩ có mặt để tiễn đưa Liam Payne Ảnh: Page Six.

Theo People, Cheryl Tweedy, bạn gái cũ của Liam, cũng có mặt trong dòng người đến viếng. Cô và Liam hẹn hò trong khoảng thời gian 2016-2018 và có chung một con trai.

Ngày 16/10, người hâm mộ toàn cầu bàng hoàng nhận tin Liam Payne qua đời sau khi ngã từ ban công tầng ba ở Buenos Aires (Argentina). Trong chuyến đi này, nam ca sĩ đã tham dự buổi hòa nhạc và tái ngộ Niall Horan, đồng thành viên One Direction tại Movistar Arena.

Cheryl Tweedy dự tang lễ của bạn trai cũ. Ảnh: PA.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Payne dương tính với nhiều chất kích thích trước khi qua đời. Nam ca sĩ trước đó được nhìn thấy có những hành vi bất thường. Theo Mirror, đã 3 người liên quan đến vụ việc bị bắt để phục vụ điều tra.

Liam Payne nổi tiếng vào năm 2010 khi anh tham gia chương trình The X Factor với tư cách là nghệ sĩ solo. Sau đó, anh được ban giám khảo xếp vào nhóm One Direction. Tuy chỉ xếp thứ ba trong chương trình, song One Direction đã phát triển thành nhóm nhạc Anh nổi tiếng nhất kể từ The Beatles. Trong suốt 5 năm hoạt động, One Direction đã bán được 70 triệu đĩa đơn.