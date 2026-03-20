Tân Thiên Long Mobile - 7 năm đồng hành cùng cộng đồng game thủ Việt

Không chỉ dừng lại ở chặng đường 7 năm, hành trình của Tân Thiên Long Mobile tiếp tục được viết nên, sẽ mở ra nhiều cột mốc đáng nhớ trong tương lai.

Ra mắt ngày 13/3/2019, Tân Thiên Long Mobile mang theo kỳ vọng lớn khi tiếp nối di sản của phiên bản PC đình đám, đồng thời khai phá thị trường di động đang nổi lên mạnh mẽ. Kế thừa tinh hoa từ IP Thiên Long Bát Bộ, tựa game thành công tái hiện thế giới võ hiệp chuẩn nguyên tác - từ hệ thống môn phái, chiêu thức võ công cho đến khung cảnh giang hồ rộng lớn, tráng lệ.

7 năm không ngừng tự làm mới mình

Trong suốt hành trình phát triển, trò chơi liên tục được làm mới để thích nghi với nhu cầu ngày càng cao của người chơi hiện đại. Với chu kỳ cập nhật định kỳ mỗi 3-4 tháng, thế giới của Tân Thiên Long Mobile không ngừng mở rộng, từ khai mở máy chủ, nâng cấp tạo hình nhân vật đến cập nhật hệ thống hoạt động và tính năng ingame.

Thế giới của Tân Thiên Long Mobile liên tục được mở rộng.

Nếu ở thời điểm ra mắt, Tân Thiên Long Mobile chỉ có 5 môn phái cơ bản, thì sau 7 năm, con số này tăng lên 17 môn phái cùng 34 tạo hình nhân vật, mở ra nhiều hướng phát triển chiến thuật riêng cho từng game thủ.

7 năm tình nghĩa gắn bó

Điểm đặc biệt giúp Tân Thiên Long Mobile duy trì sức hút suốt nhiều năm không chỉ nằm ở trải nghiệm gameplay, mà còn ở văn hóa và tình nghĩa cộng đồng.

Nhờ hoạt động bang hội và giải đấu được tổ chức đều đặn, tiêu biểu như Quần Long Tranh Bá hay Hùng Bá Thiên Hạ liên server, các mối quan hệ được vun đắp và mở rộng vượt ra ngoài thế giới ảo. Những buổi tối cùng nhau ngồi cày nhiệm vụ bang hội, tình bạn được hình thành qua từng trận chiến... - tất cả góp phần tạo nên cộng đồng không chỉ chơi cùng nhau, mà còn đồng hành cùng nhau.

Sức hút của Tân Thiên Long Mobile còn đến từ văn hóa “bang hội” của cộng đồng chơi game.

Không chỉ dừng lại trong game, ban điều hành còn tích cực tạo điều kiện để cộng đồng kết nối ngoài đời thực. Trong dịp mừng sinh nhật 7 tuổi lần này, Tân Thiên Long Mobile cũng dành hoạt động riêng - “Đại tiệc bang hội” - nhằm hỗ trợ các bang hội tổ chức offline với tổng giải thưởng lên đến 25 triệu đồng cho buổi offline xuất sắc.

Hoạt động “Đại tiệc bang hội” nhằm hỗ trợ các bang hội tổ chức offline với tổng giải thưởng lên đến 25 triệu đồng.

Nhờ đó, các buổi họp mặt bang hội thân tình vẫn đều đặn diễn ra. Chính khoảnh khắc ấy tạo nên sợi dây kết nối bền chặt, khiến người chơi muốn quay trở lại giang hồ, đồng thời tiếp tục truyền lửa đam mê cho những thế hệ tân thủ mới gia nhập cộng đồng Tân Thiên Long Mobile.

7 năm đồng hành cùng cộng đồng người chơi

Bên cạnh việc phát triển nội dung, Tân Thiên Long Mobile cố gắng đến gần hơn với cộng đồng game thủ thông qua hoạt động giao lưu đa dạng. Một trong những dấu ấn tiêu biểu là sự kiện offline Đại hội Thiên Long 2022, quy tụ hơn 1.000 game thủ từ khắp mọi miền đất nước. Sự kiện không chỉ là dịp hội ngộ của cộng đồng, mà còn mở ra cơ hội gặp gỡ trực tiếp giữa ban điều hành và người chơi.

Sự kiện Đại hội Thiên Long 2022 quy tụ hơn 1.000 game thủ từ khắp mọi miền đất nước.

Việc thường xuyên góp mặt tại các lễ hội giải trí và công nghệ quy mô lớn như Zalopay Year End Fes 2024 hay gần đây nhất là Zalopay New Year Fes 2026 cũng là minh chứng cho thấy nỗ lực của ban điều hành trong việc kết nối cộng đồng, tạo cơ hội để game thủ gặp gỡ và chia sẻ niềm đam mê.

Song song đó, kênh fanpage chính thức của Tân Thiên Long Mobile - VNG vẫn duy trì hoạt động tương tác thường xuyên với game thủ thông qua minigame và livestream. Đây là cầu nối giúp đội ngũ vận hành lắng nghe phản hồi từ người chơi, từ đó điều chỉnh và ngày càng hoàn thiện trải nghiệm của game thủ.

Những nỗ lực không ngừng nghỉ suốt 7 năm qua giúp Tân Thiên Long Mobile ghi dấu bằng đề cử tại hạng mục “Game vượt thời gian” trong khuôn khổ Vietnam GameVerse 2026. Đây không chỉ là sự ghi nhận cho đóng góp của Tân Thiên Long Mobile đối với ngành công nghiệp game, mà còn là minh chứng cho sức sống bền bỉ được dựng xây bởi cộng đồng gắn bó nhiệt thành.

Website chính thức của Tân Thiên Long Mobile. Ảnh chụp từ website.

Hành trình của Tân Thiên Long Mobile không đơn thuần là chặng đường phát triển của sản phẩm giải trí, mà là câu chuyện về sự kết nối bền chặt giữa trò chơi và người chơi. Chương mới đang mở ra - với những cơ hội mới, trải nghiệm mới và nhiều niềm vui mới - dành cho đội ngũ vận hành lẫn cộng đồng game thủ yêu mến tựa game.

