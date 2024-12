Tận hưởng ưu đãi mùa lễ hội cùng thần tượng khi mua sắm tại PNJ

Ưu đãi trang sức hấp dẫn, không khí sôi động cùng thần tượng là dấu ấn trong chuỗi sự kiện “Bừng sắc lễ hội, đón ưu đãi cùng thần tượng” của PNJ.

Dịp Black Friday vừa qua, PNJ tổ chức chuỗi sự kiện “Bừng sắc lễ hội, đón ưu đãi cùng thần tượng” tại 6 tỉnh thành trên toàn quốc với các hoạt động ưu đãi quy mô lớn cùng sự xuất hiện của loạt ca sĩ khách mời nổi tiếng.

Hoạt động trải nghiệm mua sắm quy mô lớn

Chương trình mở ra không gian trải nghiệm ấn tượng với khu trưng bày sản phẩm đến từ các nhãn hàng của PNJ như PNJ x Hello Kitty, Disney | PNJ, PNJ Watch, STYLE by PNJ, MANCODE by PNJ...

Sự kiện tổ chức nhiều hoạt động tương tác thú vị, tạo điều kiện cho khách hàng thỏa thích lựa chọn món trang sức yêu thích cùng quà tặng xinh xắn, mức giá hấp dẫn. Hàng nghìn người đã cùng tham gia trải nghiệm và mua sắm cho mùa lễ hội cuối năm.

Sự kiện thu hút lượng lớn người tham gia bởi đa dạng sản phẩm và ưu đãi hấp dẫn. Ảnh: PNJ.

Trong không gian mua sắm tưng bừng với đa dạng lựa chọn trang sức sang trọng, đẳng cấp, khách hàng tham gia thử thách “Hãy chọn giá đúng”, trổ tài phán đoán để nhận cơ hội sở hữu trang sức PNJ. Trong hoạt động tương tác “Tay xinh thử nhẫn”, khách hàng được trực tiếp trải nghiệm trang sức PNJ và nhận phiếu ưu đãi mua sắm trị giá 1 triệu đồng.

Dịp này, PNJ cũng mang đến các sản phẩm với đa dạng kiểu dáng và mẫu mã, giúp khách hàng lựa chọn trang sức ưng ý nâng tầm diện mạo, hòa vào bầu không khí lễ hội.

Khách tham dự hào hứng với các hoạt động tương tác tại sự kiện “Bừng sắc lễ hội, đón ưu đãi cùng thần tượng” của PNJ. Ảnh: PNJ.

Tham gia sự kiện trong khung giờ vàng, người mua sắm có cơ hội sở hữu sản phẩm trang sức PNJ với mức giảm lên đến 50% và tận hưởng ưu đãi đồng giá cho trang sức bạc, vàng bí ẩn. Đặc biệt, một số người dùng trúng kim cương rời và vàng mini Tiểu Lộc Đại Phát khi tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng.

Hòa nhịp lễ hội cùng các “anh trai”

Bên cạnh hoạt động tương tác sôi nổi, sự kiện “Bừng sắc lễ hội, đón ưu đãi cùng thần tượng” còn thu hút với sự góp mặt của các anh trai đình đám trong một chương trình thực tế nổi tiếng gần đây như Phạm Anh Duy, JSOL, Hải Đăng Doo, Vũ Thịnh và Captain Boy.

Sự xuất hiện và tương tác cùng người hâm mộ của các thần tượng khiến không khí trở nên bùng nổ. Nếu Phạm Anh Duy “đốn tim” khán giả bằng giọng hát nội lực cao vút, Vũ Thịnh ấm áp với ca khúc tình cảm sâu lắng thì JSOL, Hải Đăng Doo và Captain Boy khuấy động không gian sự kiện bằng khả năng vũ đạo và ngoại hình điển trai qua các ca khúc sôi động.

Bên cạnh không gian trải nghiệm mua sắm, sự kiện khiến khán giả thích thú với màn trình diễn đẳng cấp. Ảnh: PNJ.

Thông qua chuỗi sự kiện “Bừng sắc lễ hội, đón ưu đãi cùng thần tượng”, PNJ mong muốn mang tới cơ hội mua sắm hấp dẫn, giúp phái đẹp cảm nhận sự rạng rỡ của bản thân và tự tin lan toả niềm vui đến người thân yêu xung quanh, viết nên mùa lễ hội ngập tràn hạnh phúc. Cùng PNJ bừng sắc rực rỡ, nhân đôi hạnh phúc với món quà trang sức đẳng cấp cho khoảnh khắc tiệc tùng và niềm vui hội ngộ thêm trọn vẹn, độc giả xem thông tin chương trình ưu đãi tại đây.