Tận hưởng Lễ độc lập tự hào ‘hết nấc’ cùng Galaxy A17 5G

Quốc khánh năm nay là dấu mốc đặc biệt khi cả nước kỷ niệm 80 năm ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cùng thời điểm này, Samsung vừa ra mắt Galaxy A17 5G - smartphone sở hữu màn hình lớn, camera nâng cấp và loạt tính năng AI mới, trong khi vẫn giữ mức giá phải chăng. Trong dịp này, Galaxy A17 5G được xem là thiết bị đồng hành lý tưởng để lưu giữ trọn vẹn không khí lễ hội. Sáng 2/9, Hà Nội bước vào thời khắc đặc biệt khi cả nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Lễ diễu binh được tổ chức khá sớm và thu hút đông đảo người dân theo dõi trực tiếp. Một số người lựa chọn ra đường từ sớm để có vị trí quan sát thuận lợi, bên cạnh đó nhiều bạn trẻ quyết định ở nhà theo dõi qua livestream - vừa tránh cảnh đông đúc, vừa có thể xem trọn vẹn góc máy toàn cảnh và cận cảnh được truyền hình trực tiếp.