Tận hưởng Lễ độc lập tự hào ‘hết nấc’ cùng Galaxy A17 5G

|
Quốc khánh năm nay là dấu mốc đặc biệt khi cả nước kỷ niệm 80 năm ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cùng thời điểm này, Samsung vừa ra mắt Galaxy A17 5G - smartphone sở hữu màn hình lớn, camera nâng cấp và loạt tính năng AI mới, trong khi vẫn giữ mức giá phải chăng. Trong dịp này, Galaxy A17 5G được xem là thiết bị đồng hành lý tưởng để lưu giữ trọn vẹn không khí lễ hội. Sáng 2/9, Hà Nội bước vào thời khắc đặc biệt khi cả nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Lễ diễu binh được tổ chức khá sớm và thu hút đông đảo người dân theo dõi trực tiếp. Một số người lựa chọn ra đường từ sớm để có vị trí quan sát thuận lợi, bên cạnh đó nhiều bạn trẻ quyết định ở nhà theo dõi qua livestream - vừa tránh cảnh đông đúc, vừa có thể xem trọn vẹn góc máy toàn cảnh và cận cảnh được truyền hình trực tiếp.
|
Galaxy A17 5G sở hữu màn hình lớn 6,7 inch với tấm nền Super AMOLED hiển thị rõ nét, màu sắc rực rỡ, giúp truyền tải trọn vẹn không khí trang nghiêm và cảm xúc tự hào trong từng khung hình. Nhờ hỗ trợ kết nối 5G, video được tải nhanh, gần như không có độ trễ, đảm bảo người dùng không bỏ lỡ bất kỳ thời khắc quan trọng nào của buổi lễ. Theo lịch trình tổ chức lễ tại Hà Nội, các tuyến đường trung tâm hạn chế lưu thông đến 13h. Gemini Live - trợ lý AI được tích hợp trên Galaxy A17 5G - đã gợi ý lịch trình phù hợp để người dùng có thể tận hưởng ngày lễ theo cách thoải mái nhất.
|
Gemini Live gợi ý người dùng bắt đầu lịch trình bằng việc dạo quanh Hồ Gươm và phố đi bộ - nơi thường diễn ra nhiều hoạt động nghệ thuật đường phố vào dịp lễ; tiếp theo là thăm phố cổ, thưởng thức ẩm thực và cảm nhận nhịp sống của thành phố trong ngày đặc biệt. Gemini Live gây bất ngờ với loạt gợi ý chương trình nghệ thuật quy mô cùng màn pháo hoa lúc 21h tại nhiều điểm trong thành phố. Người dân có thể hòa mình trọn vẹn vào không khí háo hức, rộn ràng của thủ đô trong ngày Tết độc lập.
|
Khoảng 17h30 tại giao lộ Hàng Khay - Đinh Tiên Hoàng, hàng trăm người cùng bật nhạc, hò reo và nhảy múa trên vỉa hè, tạo nên khung cảnh sôi động hiếm có. Galaxy A17 5G kịp thời ghi lại khoảnh khắc đặc biệt này, đồng thời cho thấy lợi thế với tính năng chống rung quang học (OIS) - trang bị ít xuất hiện ở phân khúc phổ thông. Nhờ khả năng ổn định hình ảnh, video vẫn mượt mà và sắc nét cả trong điều kiện đông người di chuyển. Thêm vào đó, thời điểm buổi chiều muộn với ánh sáng giảm dần vốn là thử thách với nhiều smartphone, nhưng Galaxy A17 5G vẫn giữ được chi tiết, hạn chế rung nhòe, mang lại trải nghiệm quay chụp đáng tin cậy.
Sau thời gian ngập tràn âm nhạc và không khí lễ hội, phố đi bộ trở nên đông đúc hơn khi dòng người từ khắp nơi tiếp tục đổ về trung tâm. Các chương trình ca nhạc, hoạt động văn hóa và đặc biệt là màn bắn pháo hoa được mong chờ nhất trong ngày, khiến không khí nơi đây càng thêm náo nhiệt.
Nhờ gợi ý từ Gemini Live về 6 điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội tối 2/9, thay vì ở lại khu vực hồ Gươm, nhiều người lựa chọn di chuyển đến địa điểm thuận tiện hơn, chẳng hạn hồ Tây. Cách sắp xếp này giúp họ chủ động trong việc di chuyển và hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông sau sự kiện.
|
Đến khoảng 22h, sau ngày Quốc khánh với loạt hoạt động quay chụp, tra cứu thông tin, liên lạc và di chuyển liên tục, Galaxy A17 5G vẫn còn đủ pin để sử dụng. Viên pin 5.000 mAh bền bỉ, đáp ứng tốt nhu cầu thực tế suốt cả ngày lễ. Bên cạnh đó, công nghệ sạc nhanh 25 W giúp thiết bị nhanh chóng nạp lại năng lượng, sẵn sàng cho ngày làm việc tiếp theo. Lễ Quốc khánh khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc, từ sự trang nghiêm buổi sáng đến không khí rộn ràng suốt chiều và tối. Trong hành trình ấy, Galaxy A17 5G đồng hành với loạt nâng cấp thiết thực: Màn hình lớn để theo dõi lễ diễu binh, trợ lý AI hỗ trợ sắp xếp lịch trình linh hoạt, camera chống rung ghi lại khung hình ổn định và thời lượng pin bền bỉ cho ngày dài.
|
Với mức giá phải chăng, Galaxy A17 5G cho thấy sự cân bằng giữa trải nghiệm và hiệu năng - phù hợp những ai muốn lưu giữ trọn vẹn từng khoảnh khắc trong dịp đặc biệt như Quốc khánh.