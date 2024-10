Tân binh Manchester United bị nghi ngờ

"Zirkzee chơi tốt ở Bologna, nhưng Premier League là một môi trường khác biệt, đặc biệt là ở Manchester United", Metro dẫn lời Paul Merson. "Vị trí tốt nhất của cậu ấy là ở đâu? Đối đầu với Brentford, tôi sẽ chọn Rasmus Hojlund thay vì Zirkzee. Theo tôi, cậu ấy dứt điểm tốt hơn Zirkzee và Manchester United sẽ cần bàn thắng để giành chiến thắng".

Tương tự, cựu tiền đạo Paolo Di Canio cũng đặt câu hỏi: "Tôi khuyên Manchester United nên cho mượn Zirkzee. Chiêu mộ cậu ấy là một trong những quyết định điên rồ của CLB này trong nhiều năm qua. Nó không hiệu quả. Zirkzee quá chậm so với Premier League. Ở đây, các hậu vệ vào bóng rất quyết liệt, và có ít hơn 30% khả năng mắc lỗi so với Serie A".

Sau khởi đầu như mơ khi ghi bàn trong ngày ra mắt CLB, Zirkzee bỗng nhiên “mất tích” ở những trận đấu vừa qua. Tiền đạo người Hà Lan chưa cho thấy bản thân xứng đáng với mức phí chuyển nhượng 42,50 triệu euro CLB bỏ ra để chiêu mộ trong hè 2024.

Người hâm mộ bắt đầu hoài nghi về chất lượng của Zirkzee. Những cổ động viên khó tính cho rằng cựu tiền đạo Bologna tiếp tục trở thành bản hợp đồng lãng phí của Manchester United. Sau khi đã chi rất nhiều tiền, “Quỷ đỏ” vẫn không thể giải quyết được bài toán bàn thắng.

Bằng chứng là MU mới ghi 5 bàn sau 7 trận ở Premier League mùa này. Chỉ duy nhất Southampton, đội đứng ở vị trí thứ 19, có thành tích ghi bàn kém hơn MU. Dễ hiểu khi "Quỷ đỏ" đứng tận vị trí thứ 14 trên BXH Premier League với chỉ 8 điểm sau 7 vòng đấu.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.