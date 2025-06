Tân binh Man City gây ngỡ ngàng

Cầu thủ 24 tuổi người Algeria gia nhập Man City với mức phí 33,7 triệu bảng từ Wolves. Ở trận gặp Al Ain, Ait-Nouri được HLV Pep Guardiola bố trí chơi ở vị trí hậu vệ cánh trái và hoạt động năng nổ trên sân. Với việc Man City thi triển lối chơi kiểm soát bóng áp đảo đối thủ, Ait-Nouri càng có cơ hội thể hiện khả năng tấn công và tham gia vào việc lên bóng của cả đội.

Sau trận, YouTuber nổi tiếng thân Manchester City, Steven Mcinerney, nhận xét: "Ait-Nouri là bản hợp đồng chất lượng". Một fan khác cũng bình luận: "Cảm giác như lần chạm bóng đầu tiên của anh ấy làm tôi nhớ đến [Riyad] Mahrez". Một người hâm mộ khác cho rằng: "Ait-Nouri vượt trội hơn [Matheus] Nunes ở bên kia".

Khả năng rê bóng của Ait-Nouri khiến khán giả phải trầm trồ về sự tự tin của hậu vệ đến từ Wolves. Một bình luận viên nhận xét: "Ait-Nouri chính xác là điều Man City cần, anh ấy lướt qua các hậu vệ một cách dễ dàng".

Trong trận đấu vừa qua, Ait-Nouri chạm bóng 92 lần, 4 lần qua người thành công (nhiều nhất trên sân) và có hai cú sút. Về mặt phòng ngự, anh cũng không kém cạnh khi thực hiện 3 pha tắc bóng, nhiều hơn bất kỳ đồng đội nào.

Màn trình diễn của Ait-Nouri mang lại sự phấn khích cho người hâm mộ, đồng thời cho thấy tiềm năng to lớn của anh trong đội hình Man City mùa giải tới.

