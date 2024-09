Tân binh Arsenal ngồi ngoài gần 2 tháng

Theo Daily Mail, Merino sẽ phải chờ đến giữa tháng 10 mới có thể ra sân cho Arsenal. Anh sẽ có trận ra mắt “Pháo thủ" sau đợt tập trung tuyển quốc gia nếu quá trình hồi phục diễn ra suôn sẻ.

Ngay ở buổi tập đầu tiên cùng đội bóng mới, tuyển thủ Tây Ban Nha bị Gabriel Magalhaes ngã đè lên, gãy xương vai. Ngay sau đó, anh được chẩn đoán mất từ 6 đến 8 tuần để hồi phục.

Trong trận hòa 1-1 của Arsenal trước Brighton tối 31/8 (giờ Hà Nội), Merino ngồi trên khán đài cùng vợ để cổ vũ cho các đồng đội. Anh được ghi nhận phải bó vai vì chấn thương.

Merino đến với sân Emirates từ Real Sociedad với bản hợp đồng trị giá 32 triệu euro kèm 5 triệu euro phụ phí. Ở tứ kết EURO 2024, anh ghi bàn quyết định trong trận thắng 2-1 của Tây Ban Nha trước chủ nhà Đức.

Trong màu áo Real Sociedad, cầu thủ 28 tuổi chơi 32 trận, ghi 5 bàn và có 3 kiến tạo. Anh là một phần giúp CLB giành vé dự cúp châu Âu nhờ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 6.

