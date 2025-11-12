Tán bạn gái của giang hồ, chàng trai Đài Loan bị tra tấn đến chết

Một nam thanh niên 19 tuổi ở Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) bị tra tấn suốt 51 tiếng vì có hành động tán tỉnh bạn gái của một thành viên băng nhóm giang hồ.

Nghi phạm Li, 26 tuổi, chụp ảnh cùng bạn gái. Ảnh: Facebook.

Ngày 10/11, Văn phòng Công tố quận Đài Bắc truy tố 6 người trưởng thành về tội tra tấn dẫn đến chết người, sau vụ sát hại một nam thanh niên 19 tuổi họ Chang.

Nạn nhân bị cho là đã nhắn tin làm quen bạn gái 17 tuổi của một thành viên băng nhóm tên Li (26 tuổi). Khi phát hiện, Li ra lệnh cho bạn gái giả vờ độc thân, dụ Chang đến khách sạn để "dằn mặt", theo The Standard.

Tại đây, Chang bị Li và đồng bọn phục kích, tra tấn suốt nhiều giờ. Theo Sin Chew Daily, nhóm này còn bắt Chang nhảy múa trong đồ lót. Sợ tiếng kêu cứu khiến người khác chú ý, chúng chở nạn nhân đến một quán khác để tiếp tục hành vi.

Sau 51 giờ tra tấn, Chang tử vong do mất máu cấp và biến chứng nặng. Cảnh sát chỉ phát hiện thi thể khi điều tra vụ án ma túy tại khu vực này. Ngoài 6 nghi phạm bị truy tố, 7 thiếu niên khác liên quan vụ việc đã bị chuyển hồ sơ sang tòa vị thành niên để xử lý.