Tạm giữ thanh niên 19 tuổi dùng biển số giả, tông ngã mô tô cảnh sát

Cục Cảnh sát giao thông cho biết cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự Nguyễn Võ Hoài Nhớ (sinh năm 2005, trú tại Tây Ninh) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Tài xế điều khiển ôtô lao vào xe cảnh sát giao thông Trưa 27/11, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang tạm giữ một ôtô 7 chỗ để làm rõ hành vi không chấp hành hiệu lệnh và chống đối lực lượng thi hành công vụ.

Ngày 29/11, Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) thông tin về vụ tài xế ô tô bán tải dùng biển số giả và không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng chức năng.

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan đến vụ sử dụng biển số giả và không chấp hành hiệu lệnh dừng xe cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thụ lý. Đối tượng Nguyễn Võ Hoài Nhớ (sinh năm 2005) hiện đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 7h ngày 23/11, đối tượng Nhớ được Châu Minh Chí (sinh năm 2001, cùng trú Tây Ninh) rủ đi chơi tại xã Bình Thành. Chí lúc này đang ở Thành phố Hồ Chí Minh, điều khiển xe bán tải biển số 60C-736.65 thuê của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thái Mỹ Auto đến nhà bạn gái của Nhớ để đón bạn. Do mệt, Chí giao xe cho Nhớ lái.

Trước khi đi, Nhớ mở nắp thùng xe lấy hai biển số ô tô giả 63C-376.32 đã đặt mua trên TikTok. Nhớ khai thường mượn xe của Chí và sợ bị phạt nguội nên chuẩn bị biển số giả để gắn đè lên biển thật.

Đến khoảng 8h32, khi xe chạy đến Km 01+700 tuyến ĐT 816 (xã Bình Đức) với tốc độ 62 km/h, vượt mức cho phép, tổ tuần tra Phòng Cảnh sát Giao thông (5 cán bộ, Trung tá Phạm Văn Nhanh làm tổ trưởng) ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, Nhớ không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy theo hướng Quốc lộ N2.

Trung tá Trịnh Đình Khoăn dùng mô tô đặc chủng truy đuổi và thông báo lực lượng địa phương hỗ trợ. Tại khu vực Cầu Bà Thiện, Nhớ quay đầu xe. Khi mô tô đặc chủng vượt lên chặn đầu, tài xế vẫn tiếp tục đánh lái, khiến phần cản trước xe bán tải va vào đầu xe mô tô, làm phương tiện đổ xuống đường. Sau đó, Nhớ tiếp tục lái xe cán qua bánh trước mô tô rồi bỏ chạy về hướng Quốc lộ 1A.

Khi đến đường D10 (ấp Kinh Ngay, sau Ủy ban nhân dân xã Bình Đức), Nhớ và Chí dừng xe, tháo biển số giả vứt vào bụi rậm để phi tang rồi bỏ trốn. Tổ tuần tra phát hiện chiếc xe đỗ phía sau trụ sở xã và tìm thấy một biển số giả tại khu vực bụi cây.

Phòng Cảnh sát Giao thông xác định Nhớ có dấu hiệu vi phạm: sử dụng biển số giả, không chấp hành hiệu lệnh, gây va chạm với phương tiện công vụ và bỏ trốn khỏi hiện trường. Hồ sơ đã được chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định./.