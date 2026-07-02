Tạm giữ hơn 45 tỷ, 1 triệu USD trong vụ án Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia

Bộ Công an đã khởi tố hơn 40 bị can liên quan đến nhiều nhóm hành vi trong vụ án xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia.

Chiều 2/7, Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác 6 tháng đầu năm. Tại họp báo, đại diện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an đã thông tin về quá trình điều tra vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT).

Theo đại diện C01, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 47 bị can về 5 nhóm hành vi trong vụ án liên quan dự án đường dây 500kV mạch 3 do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư.

Ông Nguyễn Chơn Hùng - Chủ tịch HĐQT CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2. Ảnh: TV2.

Vụ án xảy ra tại 13 đơn vị, gồm Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung, Công ty cổ phần Tập đoàn PC1, Công ty TNHH Chế tạo cột thép Đông Anh, Công ty cổ phần Khoáng sản Tấn Phát, Công ty cổ phần Sông Đà 11, một số công ty tư vấn xây dựng điện và các doanh nghiệp liên quan.

Về công tác kê biên, thu hồi tài sản, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tạm giữ hơn 45,8 tỷ đồng và 1,05 triệu USD , đồng thời tạm dừng, phong tỏa tài khoản chứng khoán của các bị can với tổng giá trị khoảng 1.756 tỷ đồng để đảm bảo thu hồi tài sản cho ngân sách Nhà nước.

Trước đó, CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2) đã công bố thông tin bất thường. Cụ thể, doanh nghiệp cho biết theo thông báo của Cơ quan CSĐT Bộ Công an về việc điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), CTCP Tập đoàn PC1 và các công ty liên quan trên địa bàn toàn quốc, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Chơn Hùng (Chủ tịch HĐQT) và bà Bùi Thị Ngọc Lý (Kế toán trưởng công ty).

Được biết, ông Nguyễn Chơn Hùng (SN 1970, tại Quảng Trị) có trình độ chuyên môn Kỹ sư cơ khí, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Ông nắm giữ chức Chủ tịch HĐQT TV2 từ 2015.