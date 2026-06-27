Tạm giữ hình sự đối tượng say rượu lái ôtô lao vào quán nhậu

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng, đã có lệnh tạm giữ đối với Phan Minh Trí (50 tuổi), trú phường Hải Châu.

Trước đó, khoảng 23h ngày 23/6, Phan Minh Trí có biểu hiện say xỉn đã đến quán dê Huynh Đệ tại số 99, Lê Đại Hành, phường Cẩm Lệ và gây rối, không chịu thanh toán tiền. Sau đó, Trí điều khiển xe ôtô bán tải quay trở lại, lao xe thẳng vào quán làm hư hỏng nhiều tài sản.

Chưa dừng lại, Phan Minh Trí tiếp tục lái xe đến trước trụ sở Công an phường Cẩm Lệ liên tục bấm còi, nháy đèn, la hét, thách thức. Phát hiện lực lượng công an ghi hình, Trí lập tức điều khiển xe bỏ chạy.

Hình ảnh cắt từ clip đối tượng lao vào lực lượng công an

Ngay sau đó, Công an phường Cẩm Lệ báo cáo Trung tâm chỉ huy công an thành phố đề nghị tăng cường lực lượng khẩn trương phối hợp truy bắt đối tượng. Quá trình truy đuổi diễn ra qua nhiều tuyến đường với sự tham gia của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an phường Cẩm Lệ và Công an phường Hòa Khánh. Khi đến khu vực K46 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, mặc dù đã bị các lực lượng chốt chặn, Trí vẫn liều lĩnh đánh lái lên vỉa hè để tìm cách tẩu thoát.

Đối tượng đã đâm hư hỏng xe môtô của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, sau đó tiếp tục va chạm với một xe ôtô và trụ mái hiên của nhà dân, gây hư hỏng nhiều tài sản. Ngay sau đó, lực lượng công an đã áp sát khống chế đối tượng, đưa về trụ sở Công an phường Thanh Khê để làm rõ.

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định tạm giữ hình sự đối tượng.

Qua kiểm tra, đối tượng âm tính với ma túy, nồng độ cồn trong máu là 0,087 mg/l. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng đã tạm giữ phương tiện cùng nhiều video ghi lại toàn bộ diễn biến hành vi dùng ôtô tông phá tài sản, chống đối và đe dọa lực lượng chức năng để phục vụ công tác điều tra.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng và xử lý nghiêm đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.