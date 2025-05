Tạm biệt, De Bruyne

Cuối tháng 10/2023, khi cả thế giới bóng đá hướng về lễ trao giải Quả bóng vàng, người ta thấy De Bruyne đứng lặng lẽ bên đường biên một sân bóng nhỏ ở Cheshire, ánh mắt dõi theo con trai Mason tập luyện. Không máy quay, không ánh đèn flash, chỉ là một người cha bình thường, dù thực tế anh là một trong những tiền vệ vĩ đại nhất thời đại.

Đó chính là De Bruyne - một thiên tài bất chấp sự công nhận, một huyền thoại từ chối hào nhoáng.

Khi Manchester City được vinh danh tại Théâtre du Châtelet ở Paris sau cú ăn ba lịch sử, De Bruyne từ chối có mặt. Không phải vì kiêu ngạo, mà đơn giản vì anh không thấy giá trị trong những buổi lễ phô trương.

Với De Bruyne, bóng đá không nằm ở những chiếc cúp cá nhân hay những bài phát biểu dài dòng. Nó hiện diện trên sân cỏ, trong từng đường chuyền, từng cú sút, và đặc biệt là trong sự kết nối với đồng đội.

Sự gặp gỡ tình cờ giữa De Bruyne và Jon Bell - con trai của huyền thoại Colin Bell - tại sân bóng nhỏ ấy như một điểm nhấn đầy ý nghĩa. Hai thế hệ biểu tượng của Man City giao nhau: một đã đi vào huyền thoại từ những năm 1960-70, một đang viết nên những trang sử mới. Colin Bell và Kevin De Bruyne, cách nhau nửa thế kỷ nhưng được liên kết bởi tài năng phi thường, sự cống hiến không mệt mỏi và cả những cuộc chiến với chấn thương.

100 bàn thắng từ vị trí tiền vệ - một cột mốc mà không ai tại Man City chạm đến được kể từ thời của Bell. Nhưng con số đó, dù ấn tượng, vẫn chưa đủ để miêu tả hết tầm ảnh hưởng của De Bruyne.

Đằng sau những đường chuyền như dao cắt xuyên hàng thủ, những cú sút xa như sấm sét là một nghệ nhân hoàn hảo về chiến thuật, một bộ não chiến lược trên sân cỏ. De Bruyne không chỉ thực hiện những pha bóng đẹp mắt; anh định hình cách Man City chơi bóng, truyền cảm hứng cho cả một thế hệ đồng đội.

Và giờ đây, câu chuyện của De Bruyne tại Etihad sắp đi đến hồi kết. Không phải vì anh muốn thế. Khi nhận tin Man City không còn đặt niềm tin vào khả năng của mình trong 12 tháng tới, De Bruyne hẳn cảm thấy sự cay đắng của một người tưởng rằng mình có quyền quyết định số phận của chính bản thân. Nhưng như từng đối mặt với những chấn thương dai dẳng, anh lại một lần nữa chấp nhận số phận, làm hòa với quyết định, và chuẩn bị cho một khởi đầu mới.

"Một phần linh hồn của đội bóng sắp ra đi", Bernardo Silva thừa nhận, và quả thật, Man City không chỉ mất đi một tiền vệ xuất sắc, mà còn mất đi một biểu tượng, một linh hồn.

Từ cậu bé bị Chelsea thải loại, bị nghi ngờ khi đến Manchester với mức phí kỷ lục, đến người đàn ông khoác lên mình chiếc băng đội trưởng và dẫn dắt đội bóng đến đỉnh cao của thành công - cuộc hành trình của De Bruyne là minh chứng cho sức mạnh của sự kiên trì và niềm tin vào bản thân.

Những ai từng theo dõi trận chung kết Champions League 2023, nơi De Bruyne chiến đấu dù cơ thể không còn nguyên vẹn, sẽ hiểu rằng anh không chỉ chơi bóng bằng đôi chân. Anh chơi bằng cả trái tim, bằng linh hồn, và đôi khi, bằng cả sự đau đớn. Chấn thương gân kheo trong mùa 2021/22 có thể đã làm suy giảm tốc độ và sức bền của anh, nhưng không thể làm giảm đi khát khao cống hiến, không thể làm mờ đi tầm nhìn chiến thuật độc đáo.

Khi De Bruyne rời sân Etihad sau trận đấu với Bournemouth sáng 21/5, đó không chỉ là lời chia tay của một cầu thủ. Đó là khoảnh khắc khép lại một kỷ nguyên, kết thúc một chương vĩ đại trong lịch sử Manchester City.

Vé mùa trọn đời, những món quà ký tặng - đó là cách câu lạc bộ tri ân người con đã dâng hiến trọn vẹn tuổi xuân cho màu áo. Nhưng di sản thực sự của De Bruyne không nằm trong những món quà vật chất hay nghi thức chia tay, nó tồn tại trong ký ức của người hâm mộ, trong DNA của câu lạc bộ, và trong những tiêu chuẩn mới mà anh đã thiết lập.

Khi bóng lăn trên sân Etihad mùa tới, sẽ không còn De Bruyne với những đường chuyền diệu kỳ, không còn ánh mắt sắc lẹm quét qua sân để tìm đồng đội. Sẽ không còn tiếng reo hò "Oh, Kevin De Bruyne" vang vọng từ khán đài. Nhưng huyền thoại về anh sẽ sống mãi, và một ngày nào đó, khi những đứa trẻ hỏi về thời kỳ hoàng kim của Man City, người ta sẽ kể về một tiền vệ tóc vàng đến từ Bỉ, người đã chơi bóng như thể đó là nghệ thuật, người đã làm điều không tưởng trở thành hiện thực.

Trong thế giới bóng đá đầy phù phiếm và hào nhoáng, Kevin De Bruyne nhắc nhở chúng ta rằng sự vĩ đại thực sự không cần phải ồn ào. Nó có thể lặng lẽ như ánh mắt một người cha dõi theo con trai trên sân bóng nhỏ ở Cheshire, nhưng vang dội như tiếng sấm khi quả bóng rời chân anh và lao vào lưới đối phương. Đó chính là Kevin De Bruyne - một huyền thoại thầm lặng của bóng đá thế giới.

