Takeda Việt Nam được vinh danh 'Nơi làm việc tốt nhất châu Á' năm 2025

Takeda Việt Nam vừa được tổ chức Great Place to Work vinh danh là một trong những Nơi làm việc tốt nhất tại châu Á trong năm 2025, nhờ các chính sách tập trung vào con người.

Takeda Việt Nam hướng tới hỗ trợ sự phát triển của nhân viên qua hàng loạt nỗ lực, như trao quyền, tạo cơ hội khám phá năng lực qua các vai trò mới, đào tạo liên tục...

Lần thứ 4 liên tiếp được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”

Takeda là tập đoàn dược phẩm sinh học toàn cầu với bề dày lịch sử hơn 244 năm, lấy giá trị làm kim chỉ nam và nghiên cứu phát triển (R&D) làm nền tảng. Takeda luôn hướng đến việc khám phá và đem lại những giải pháp điều trị giúp thay đổi cuộc sống, xuất phát từ cam kết đối với người bệnh, cộng đồng và hành tinh. Công ty luôn lấy giá trị doanh nghiệp “Takeda-ism” làm kim chỉ nam, bao gồm sự Chính trực, Công bằng, Trung thực và Kiên trì, trong đó Chính trực là nền tảng cốt lõi. Các quyết định và hành động của Takeda được thực hiện dựa trên thứ tự ưu tiên: Người bệnh - Tin tưởng - Danh tiếng - Kinh doanh.

Theo Great Place To Work - đơn vị toàn cầu về văn hóa nơi làm việc, Công ty TNHH Dược phẩm Takeda Việt Nam (Takeda Việt Nam) được đánh giá là đơn vị nổi bật tại khu vực Đông Nam Á nhờ vào cam kết phát triển và xây dựng môi trường làm việc tin tưởng, nơi mọi nhân viên đều có cơ hội phát huy tốt nhất khả năng của mình.

Great Place To Work vừa công bố danh sách các doanh nghiệp được vinh danh tại 15 quốc gia, dựa trên kết quả khảo sát ý kiến của 8 triệu nhân viên trong năm 2025. Đây cũng là năm thứ 4 liên tiếp Takeda Việt Nam được chứng nhận bởi tổ chức này.

Takeda thực hiện các chính sách tập trung vào con người, hỗ trợ sự phát triển của nhân viên.

Văn hóa đặt con người làm trọng tâm, hỗ trợ nhân viên phát triển

Tại Takeda, con người được xem là tài sản quý giá nhất, là yếu tố then chốt tạo nên một tổ chức vững mạnh và đóng góp ý nghĩa cho cộng đồng khỏe mạnh hơn. Mỗi nhân viên đều có cơ hội phát triển sự nghiệp toàn diện và được ghi nhận công bằng. Takeda luôn tạo cơ hội cho nhân viên thử sức ở các dự án liên phòng ban tại Việt Nam, trong khu vực châu Á cũng như toàn cầu; tham gia lộ trình nghề nghiệp rõ ràng; và rèn luyện các kỹ năng sẵn sàng cho những cơ hội thăng tiến tiếp theo.

Với Takeda, năng lực học hỏi và khả năng thích ứng là nền tảng phát triển. Đặc biệt, kỹ năng số và khả năng ngoại ngữ được xem là kỹ năng cốt lõi, giúp nhân viên vững vàng trước những thay đổi và mở rộng cơ hội phát triển trong tương lai.

Văn hóa “Lãnh đạo với sự quan tâm” cùng sự hỗ trợ của đội ngũ lãnh đạo là nền tảng giúp nhân viên Takeda Việt Nam vượt qua thách thức.

Trong năm vừa qua, hơn 30% nhân viên đã tham gia các dự án liên phòng ban hoặc khu vực, góp phần mở rộng trải nghiệm phát triển năng lực và tăng cường sự gắn kết. Đồng thời, 100% nhân viên đã hoàn thành các chương trình đào tạo kỹ năng số nội bộ Everyday AI, được trang bị thêm các công cụ mới như GenAI, Copilot… để nâng cao hiệu quả công việc. Các chương trình đào tạo tiếng Anh cũng được triển khai, giúp nhân viên sẵn sàng trở thành lao động toàn cầu và tự tin tham gia các dự án quốc tế, dù ở bất cứ vị trí nào.

Trong môi trường làm việc liên tục đổi mới, các cá nhân đều có thể đóng góp ý tưởng cải tiến, đơn giản hóa quy trình để nâng cao hiệu suất. Văn hóa học tập liên tục giúp nhân viên phát triển bản thân, không chỉ về kỹ năng chuyên môn mà còn mở rộng sang những lĩnh vực mới, thông qua các dự án thử thách và chương trình luân chuyển nội bộ.

“Chúng tôi tin rằng khi mỗi cá nhân được trân trọng, hỗ trợ và trao quyền, họ sẽ phát huy tối đa tiềm năng, góp phần mang lại những ảnh hưởng tích cực cho người bệnh và cộng đồng. Vì thế, chúng tôi không ngừng đầu tư vào việc tạo nên một môi trường làm việc nơi mỗi cá nhân có thể phát triển, lớn mạnh và thực sự cảm thấy gắn kết” - ông Benjamin Ping, Tổng giám đốc Takeda Việt Nam, cho biết.

Bên cạnh đó, Takeda Việt Nam triển khai nhiều chương trình chăm sóc tinh thần và thể chất, Mỗi nhân viên được hỗ trợ các gói chăm sóc sức khỏe như tham gia các hoạt động thể thao, các khóa học về sức khỏe tinh thần, cũng như các hoạt động tái tạo năng lượng như du lịch hay làm đẹp... Văn hóa “Lãnh đạo với sự quan tâm” cùng sự hỗ trợ của đội ngũ lãnh đạo là nền tảng giúp nhân viên vượt qua thách thức và duy trì cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

“Xây dựng môi trường làm việc Great Place to Work không chỉ là nơi nhân viên phát triển bản thân và sự nghiệp, mà còn tạo sự gắn kết, truyền cảm hứng và ý nghĩa trong công việc. Mỗi cá nhân đều tự hào đóng góp giá trị cho cộng đồng, từ những dự án tiên phong, như góp phần bảo vệ sức khỏe của người dân qua vắc-xin sốt xuất huyết Dengue, đến các giải pháp cho bệnh hiếm và ung thư” - bà Hoàng Quỳnh, Giám đốc Nhân sự Takeda Việt Nam, cho biết.

Ông Benjamin Ping chia sẻ thêm, hình ảnh cây tre Việt Nam - biểu tượng của sự kiên cường và linh hoạt - được ông chọn làm phép ẩn dụ cho triết lý dẫn dắt đội ngũ của mình: Rễ tre tượng trưng cho giá trị cốt lõi vững chắc của doanh nghiệp, thân tre đại diện cho vai trò trụ cột của đội ngũ nhân viên, còn các cành, nhánh thể hiện chiến lược uyển chuyển, thích ứng với thay đổi không ngừng trong nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. Đó cũng là cam kết của Takeda Việt Nam trong việc phát triển nguồn nhân lực, giữ vững giá trị cốt lõi, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và đồng hành cùng cộng đồng nâng cao chất lượng cuộc sống.