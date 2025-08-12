Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Tài xế lùi xe trúng nhóm trẻ ở nhà văn hóa, bé 6 tuổi tử vong

  • Thứ ba, 12/8/2025 05:19 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Một ô tô bất ngờ lùi vào đám đông tại nhà văn hóa xã Phong Dụ Thượng (Lào Cai) tối 11/8, khiến bé 6 tuổi tử vong và 7 cháu nhỏ khác bị thương.

Đêm 11/8, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo UBND xã Phong Dụ Thượng (tỉnh Lào Cai) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng tại nhà văn hóa thôn Làng Chạng khiến một cháu bé tử vong và nhiều cháu khác bị thương.

Lui xe trung tre con anh 1

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Đ.X.

Theo thông tin từ lãnh đạo UBND xã Phong Dụ Thượng, khoảng 20h cùng ngày, tại sân nhà văn hóa đang diễn ra chương trình văn nghệ thu hút đông đảo người dân, trong đó có nhiều trẻ em.

Khi chương trình đang diễn ra, một ô tô do nam tài xế cầm lái bất ngờ lùi vào khu vực tập trung đông người, tông trúng nhóm trẻ em đang xem ca nhạc.

Cú va chạm mạnh khiến một bé khoảng 6 tuổi tử vong tại chỗ, 7 cháu khác bị thương. Các nạn nhân bị thương được đưa tới Trung tâm y tế xã Phong Dụ Thuợng để cấp cứu và điều trị.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền xã Phong Dụ Thượng phối hợp cùng lực lượng công an đã phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, đồng thời làm việc với tài xế để xác minh nguyên nhân.

Lãnh đạo UBND xã Phong Dụ Thượng cho biết, chính quyền địa phương đã cử cán bộ đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong và động viên các gia đình có con bị thương.

Tài xế chặn đầu taxi, không cho đón khách ở bến xe bị phạt 4 triệu

Tài xế chặn đầu taxi công nghệ trong bến xe Thái Nguyên, đuổi nữ hành khách cùng trẻ nhỏ xuống xe giữa trời nắng nóng bị phạt 4 triệu đồng.

14 giờ trước

2 xe khách dừng chắn hết đường, xe máy phải leo vỉa hè ở TP.HCM

Hai xe khách dừng hàng ngang trên đường Ngô Gia Tự (TP.HCM) chắn hết làn đường buộc nhiều người đi xe máy phải leo vỉa hè.

16 giờ trước

Xử phạt tài xế container làm rơi ống cống bê tông xuống đường cao tốc

Quá trình chở hàng hóa trên cao tốc Hải Phòng - Móng Cái, tài xế Hà Thanh T. làm rơi các ống cống bê tông xuống đường gây nguy hiểm cho các phương tiện khác.

34:2046 hôm qua

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://vtcnews.vn/lao-cai-tai-xe-lui-xe-trung-nhom-tre-o-nha-van-hoa-1-be-6-tuoi-tu-vong-ar959251.html

Viên Minh/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Lùi xe trúng trẻ con Lào Cai Tai nạn Lào Cai Lùi xe trúng trẻ 6 tuổi tử vong Phong Dụ Thượng Một bé tử vong

  • Lào Cai

    Lào Cai
    • Diện tích: 6.364,0 km²
    • Dân số: 684.300 người
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố và 8 huyện
    • Vùng: Miền Bắc
    • Mã điện thoại: 214
    • Biển số xe: 24

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý