Tài xế gây tai nạn liên tiếp ở Bình Dương không vi phạm nồng độ cồn

Ngày 17/11, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đã có báo cáo về vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường ĐT743B, khu phố 3, phường An Phú.

Vào khoảng 21h ngày 16/11, anh Sú A Nhì (SN 1980, quê Đồng Nai) điều khiển chiếc taxi điện 5 chỗ di chuyển trên đường ĐT743B theo hướng từ ngã tư Nguyễn Du về ngã sáu An Phú. Khi đến địa điểm trên, chiếc taxi đã liên tiếp va chạm với hai xe máy đang lưu thông cùng chiều. Sau đó, xe ôtô tiếp tục lao lên vỉa hè và đâm vào một chiếc xe điện cùng loại đang đỗ. Chiếc xe hư hỏng nặng sau tai nạn. Rất may, không có ai bị thương nặng trong vụ tai nạn này. Tuy nhiên, cả hai ôtô đều bị hư hỏng nặng, hai xe máy cũng bị hư hỏng phần đầu và đuôi. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng TP Thuận An đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn là do tài xế anh Sú A Nhì không làm chủ tốc độ. Kết quả kiểm tra cho thấy anh Nhì không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy.

