Tái thiết không gian Hồ Gươm: Đề nghị làm rõ tác động cảnh quan đô thị

Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội đề nghị làm rõ tác động của dự án tái thiết không gian Hồ Gươm đến cảnh quan đô thị, người dân khu vực hồ và vùng phụ cận.

Chiều 28/10, HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương dự án đầu tư cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, tái cấu trúc không gian khu vực Hồ Gươm và vùng phụ cận.

Dự án được thực hiện tại phường Hoàn Kiếm và phường Cửa Nam, sơ bộ tổng mức đầu tư 22.229 tỷ đồng , dự kiến hoàn thành năm 2029.

Ảnh minh hoạ phương án tái thiết không gian Hồ Gươm.

Trước đó, trình bày báo cáo thẩm tra, Trưởng ban Đô thị HĐND TP Hà Nội Trần Hợp Dũng cho biết, đây là dự án nhận được sự quan tâm lớn của cử tri, chuyên gia và người dân, với nhiều ý kiến đóng góp trong quá trình lập quy hoạch.

Do đó, Ban Đô thị đề nghị UBND thành phố đánh giá, làm rõ sức chịu tải tổng thể của khu vực Hồ Gươm và phụ cận, bao gồm tổng diện tích sàn xây dựng nổi và ngầm, chiều cao công trình, khối tích và mật độ các chức năng.

UBND TP Hà Nội cũng cần xem xét, làm rõ phương án hạn chế việc gia tăng các công trình quy mô lớn; đồng thời nghiên cứu phân bổ một số chức năng tại các trung tâm phát triển mới.

Ban Đô thị cũng đề nghị UBND thành phố xem xét, đánh giá làm rõ tác động của dự án đến cảnh quan đô thị, môi trường và người dân khu vực Hồ Gươm cùng khu vực phụ cận để làm cơ sở xác định đánh giá hiệu quả về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của dự án. Đồng thời, đơn vị này đề nghị làm rõ sự phù hợp số lượng ô đất làm giá trị đối ứng.

Góp ý tại phiên thảo luận, đại biểu Vũ Gia Luyện đề nghị rà soát quy mô các hạng mục để phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế và hài hòa với cảnh quan khu vực Hồ Gươm.

Đối với trụ sở UBND thành phố và các khu đất dự kiến bố trí chức năng thương mại quanh Hồ Gươm, đại biểu cho rằng cần cân nhắc diện tích xây dựng, chiều cao công trình trong tổng thể không gian kiến trúc, bảo đảm tiết kiệm và thông thoáng.

Với các hạng mục ngầm, ông Luyện đề nghị nghiên cứu kỹ điều kiện địa chất, thủy văn, khảo cổ; ứng dụng mô hình thông tin công trình để hỗ trợ lựa chọn phương án thi công, bảo đảm an toàn cho hồ và các di tích lân cận. Đồng thời, ông Luyện cho rằng cần xác định rõ phạm vi bảo tồn mặt nước, cảnh quan và di tích.

Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn trình bày tờ trình tại kỳ họp.

Giải trình, làm rõ các vấn đề đại biểu quan tâm, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết tổng mức đầu tư sơ bộ sẽ tiếp tục được chuẩn hóa, cụ thể hóa sau khi lập quy hoạch chi tiết. Phương án thanh toán phải tuân thủ pháp luật về đầu tư PPP và các nghị định của Chính phủ.

Ông Dương Đức Tuấn thống nhất với các đề xuất về kiểm soát địa chất, khảo cổ, ứng dụng BIM, đồng thời khẳng định yêu cầu bảo tồn nghiêm ngặt các khu vực di tích, trong đó nhấn mạnh mặt nước Hồ Gươm và đền Ngọc Sơn.

Ông Dương Đức Tuấn nhấn mạnh việc phát triển không gian ngầm phải đồng bộ với tái thiết không gian nổi; xác định rõ ranh giới giữa phần giao thông, công cộng và phần thương mại, dịch vụ, đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.