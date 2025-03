Tai nạn liên hoàn ở Hà Nội, xe đầu kéo lật chắn ngang đường

Vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 ôtô xảy ra tại đường mòn Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Mỹ Lương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) khiến xe đầu kéo bị lật chắn ngang đường.

Chiều 11/3, một vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 phương tiện, gồm: Xe đầu kéo, xe khách và ôtô con xảy ra trên đường mòn Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Mỹ Lương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội).

Ôtô đầu kéo lật chắn ngang đường mòn Hồ Chí Minh (qua huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Ảnh: Tien Anh.

Tại hiện trường, xe đầu kéo mang biển kiểm soát Hà Nội bị lật chắn ngang đường, phần thùng xe chở đá bị đổ. Cabin của xe này bị biến dạng và đổ khỏi thân xe. Ôtô khách mang biển số 36B-025.XX bị hư hỏng phần thân xe, nhiều ô cửa kính vỡ vụn. Ôtô con loại 5 chỗ ngồi bị hư hỏng nặng.

Đại diện Công an xã Mỹ Lương (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết ngay khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã cử tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở tới hiện trường để phối hợp cùng Công an xã, Đội CSGT đường bộ số 12 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) bảo vệ hiện trường, giải quyết vụ tai nạn.

Ôtô bị biến dạng sau cú va chạm. Ảnh: Tien Anh.

Được biết, vụ tai nạn giao thông liên hoàn không có thương vong nhưng khiến 3 phương tiện hư hỏng nặng. Vụ tai nạn gây ùn tắc ở cả hai chiều đường.

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.