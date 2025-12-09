Tai nạn làm 11 người thương vong: Nhiều người không thắt dây an toàn

Vụ tai nạn xảy ra giữa xe khách và xe đầu kéo trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khiến 3 người tử vong, 8 người bị thương. Đáng chú ý, thiết bị giám sát cho thấy, nhiều người trên xe khách không thắt dây an toàn.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tiền Phong

Theo thông tin từ Cục CSGT, vụ tai nạn xảy ra vào 4h12 ngày 9/12, tại Km 71+200 cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (thuộc địa bàn xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng).

Vào thời điểm trên, ô tô khách 16 chỗ biển số 29B-081.62 do ông Phạm Văn Kiều (SN 1986, trú Hải Tĩnh, Ninh Bình) điều khiển, chở trên xe 12 hành khách lưu hành hướng Nam – Bắc, va chạm với xe ô tô đầu kéo biển số 15C-360.35 kéo theo rơ moóc biển số 15R-149.06 do ông Bùi Mạnh Thắng (SN 1982, trú TP Hải Phòng) điều khiển cùng chiều phía trước.

Hậu quả làm 3 hành khách trên xe 29B-081.62 chết tại chỗ, 8 người bị thương, 2 phương tiện bị hư hỏng.

Nguyên nhân ban đầu nhận định do lái xe ô tô khách biển số 29B-081.62 thiếu chú ý quan sát, không đảm bảo khoảng cách, tốc độ dẫn đến đâm vào phía đuôi xe đầu kéo chạy cùng chiều.

Hình ảnh những người trên xe không thắt dây an toàn. Ảnh: Cục CSGT

Đáng chú ý là cả lái xe và hành khách trên xe không thắt dây đai an toàn, dẫn đến hậu quả 3 người bị va đập, đa chấn thương (trong đó có chấn thương nghiêm trọng cổ).

Thời gian qua, cơ quan chức năng tiến hành cảnh báo về việc sự cần thiết phải thắt dây đai an toàn khi ngồi trên ôtô, nhất là đối với xe chở khách, song nhiều người vẫn chủ quan, thậm chí có người còn cho rằng thắt dây an toàn nếu xe có sự cố sẽ không thoát ra được.

Tuy nhiên, qua giải quyết các vụ tai nạn giao thông đã hình thành công thức "không thắt dây đai an toàn + va chạm = tử vong hoặc bị thương".

Ngoài ra, người lái xe khách 29B-081.62 sẽ đối mặt với trách nhiệm hình sự khi để xảy ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng do hành vi vi phạm TTATGT của mình gây nên, như: không chú ý quan sát, không đảm bảo tốc độ và khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông trên đường cao tốc dẫn đến va chạm với xe chạy cùng chiều.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đang thụ lý, xác minh, giải quyết vụ tai nạn giao thông theo thẩm quyền.