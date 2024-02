Tai nạn khiến thiếu niên 15 tuổi phải cắt tay phải

Nam thiếu niên học lớp 9 nhặt được ngoài đường quả pháo tự chế nên mang về nhà đốt, không ngờ quả pháo phát nổ.

Bệnh nhân bị thương do pháo nổ đang nằm điều trị tại Bệnh viện Việt Đức. Ảnh: Thái Bình/Sức Khỏe & Đời Sống

Về trường hợp tai nạn do pháo nổ này, bác sĩ Nguyễn Mạnh Tiến, khoa Phẫu thuật chi dưới, Bệnh viện Việt Đức, cho biết sau khi sơ cứu ở tuyến dưới, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức cấp cứu.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng dập nát toàn bộ cẳng tay phải, lộ cả xương. Điều đáng tiếc là dù đã rất cố gắng các bác sĩ cũng không thể cứu được bàn tay cho bệnh nhân.

"Bệnh nhân bị cắt cụt 1/3 tay dưới, tay không còn chức năng cầm nắm, chỉ còn khuỷu vận động. Vì là tay phải nên sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của bệnh nhân sau này", bác sĩ Tiến chia sẻ.

Đang nằm điều trị tại khoa Chấn thương, Bệnh viện Việt Đức, chiều mùng 4 Tết Giáp Thìn, bệnh nhân T.Đ.T.A. (học lớp 9, Nghệ An) kể lại với giọng nói còn mệt mỏi, sợ hãi: Ngày mùng 2 Tết, cháu nhặt được ngoài đường quả pháo tự chế nên mang về nhà đốt. Không ngờ quả pháo phát nổ sau đó cháu không biết gì...

Cũng gặp tai nạn do pháo nổ nhưng T.T.Đ. (13 tuổi, Nghệ An) may mắn hơn vì chỉ mất 3 ngón tay ở bàn tay phải, nên trẻ vẫn có khả năng cầm nắm dù khó khăn. Cánh tay phải được băng bó kín, giữ bất động vì chỉ cần cựa nhẹ cũng khiến cậu nhăn nhó vì đau.

Thống kê của Bệnh viện Việt Đức cho biết từ 30 Tết đến sáng mùng 4 Tết Giáp Thìn, tại đây đã tiếp nhận 22 trường hợp bị tai nạn thương tích liên quan đến pháo nổ. Ảnh: Thái Bình/Sức Khỏe & Đời Sống.

Chỉ riêng từ đêm 30 Tết đến rạng sáng mùng 1 Tết có đến 13 trường hợp cấp cứu do pháo nổ. Chủ yếu các bệnh nhân bị thương ở tay, có trường hợp phải cắt cụt ngón, cá biệt có trường hợp nặng phải cắt cụt tay.

Theo các bác sĩ, tai nạn do pháo nổ thường gây ra những chấn thương nặng và rất nặng. Bệnh nhân chủ yếu là trẻ nhỏ, tổn thương ở bàn tay thuận.

Rất nhiều em không thể điều trị bảo tồn do tổn thương quá nặng, phải cắt cụt ngón, thậm chí phải phẫu thuật bỏ hoàn toàn bàn tay phải. Điều này sẽ gây ảnh hưởng tâm lý, thể chất và đời sống sinh hoạt sau này.

Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý chế tạo thuốc nổ, pháo nổ, gây nguy hại cho bản thân và xã hội.

Bệnh viện Việt Đức cho biết trong tất cả ngày Tết đều có 1 đồng chí trong ban lãnh đạo Bệnh viện trực. Ngoài ra còn có các chuyên gia ứng trực để sẵn sàng hội chẩn trong tình huống cần thiết. Cùng đó, Bệnh viện chuẩn bị sẵn 2 kíp y bác sĩ luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ ngoại viện khi xảy ra tai nạn, cấp cứu.

Theo báo cáo của Bộ Y tế gửi Văn phòng Chính phủ, tính từ ngày 8/2 - 12/2 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão đến ngày mùng 3 tháng Giêng năm Giáp Thìn) đã có 507 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ các loại, nhiều hơn 134 ca so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023.

Tính riêng từ 7 giờ ngày 11/2 (mùng 2 Tết) - 7 giờ ngày 12/2 (mùng 3 Tết), cả nước có 53 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ, nhiều hơn 4 ca so với cùng ngày Tết Quý Mão 2023, trong đó 29 ca phải nhập viện theo dõi và điều trị.