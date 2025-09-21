Tái hiện lịch sử Việt Nam trên trang lịch bloc 2026

Bộ lịch bloc năm 2026 chủ đề “Việt Nam: Độc lập - Thống nhất - Đổi mới - Phát triển” chính thức phát hành từ ngày 21/9 với 365 trang nhìn lại hành trình đất nước.

Ấn phẩm lịch bloc kích thước 24 x 47 cm, đi kèm phụ kiện là hộp đựng và khánh treo được thiết kế trang trọng. 365 trang lịch được biên soạn nội dung và minh họa công phu, điểm lại hành trình hình thành và phát triển đất nước, khởi nguồn từ thời đại các vua Hùng, những cuộc khởi nghĩa oanh liệt, qua các triều đại Đinh - Lê - Lý - Trần - Nguyễn, cho đến công cuộc Đổi mới, qua đó tái hiện dòng chảy lịch sử Việt Nam với những dấu mốc thiêng liêng.

Tinh thần độc lập, tự do của dân tộc được khẳng định qua ba áng hùng văn bất hủ: Nam quốc sơn hà, Bình Ngô đại cáo và Tuyên ngôn Độc lập - đây là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, thể hiện ý chí kiên cường và khát vọng mãnh liệt của dân tộc Việt Nam. Mỗi trang lịch là một tác phẩm nghệ thuật độc lập, do nhóm họa sĩ và sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM sáng tác.

Tại sự kiện ra mắt bộ lịch diễn ra vào sáng 21/9 tại Đường sách TP.HCM, nhóm tác giả đã chia sẻ về hành trình thai nghén ấn phẩm lịch bloc 2026 chủ đề “Việt Nam: Độc lập - Thống nhất - Đổi mới - Phát triển” trong vòng 8 tháng.

Một số hình ảnh trích từ bộ lịch bloc 2026 chủ đề “Việt Nam: Độc lập - Thống nhất - Đổi mới - Phát triển” do NXB Hồng Đức và Công ty TNHH Grapehouse ấn hành. Ảnh: NXB Hồng Đức.

TS Quách Thu Nguyệt, người phụ trách biên soạn nội dung cuốn sách cho biết sau khi nghe ThS Vũ Đức Loan đề xuất ý tưởng thực hiện bộ lịch, bà đã dành nhiều ngày ngẫm nghĩ trước khi viết một mạch đề cương. Sau đó, trong quá trình chỉnh sửa để hoàn thiện nội dung, họa sĩ Phan Tấn Nghị là người tổ chức vẽ tranh minh họa cho toàn bộ lịch - một khối lượng lớn công việc cho toàn bộ 365 trang lịch.

Cả đội ngũ đầu tư nghiên cứu công phu, tham khảo từ sách, tư liệu lịch sử, ảnh lưu trữ, phim ảnh và các nguồn tài liệu đáng tin cậy. Nhóm sáng tác đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ khâu tìm ý tưởng và tư liệu, nhưng khẳng định "toàn bộ quá trình sáng tạo vẫn được dẫn dắt bởi cảm xúc, trí tưởng tượng và bàn tay con người".

"Một dịp để nhìn lại hành trình xây dựng và phát triển đất nước, nhiều chi tiết, câu chuyện không khỏi khiến tôi xúc động khi nhắc nhớ lại", TS Quách Thu Nguyệt bộc bạch.

Với cái nhìn hướng về năm 2045, bộ lịch 365 trang chia thành 4 chủ đề xuyên suốt, nhấn mạnh thông điệp đó của nhóm tác giả: Độc lập - Khát vọng ngàn đời của dân tộc; Thống nhất - Bắc Nam sum họp một nhà; Đổi mới - Vượt qua thách thức lạc hậu, chậm phát triển; Phát triển - Tăng tốc, đột phá hướng tới một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.