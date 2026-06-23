Tài chính số ở kỷ nguyên AI: Khi niềm tin được bảo chứng bởi hành động

Sức mạnh và tầm ảnh hưởng của Liên minh Niềm Tin Số không chỉ nằm ở hành động chiến lược, mà còn được chứng minh bằng năng lực và sự đóng góp của các thành viên.

Trong bối cảnh làn sóng tội phạm công nghệ cao, đặc biệt là các dạng thức lừa đảo bằng Deepfake và AI giả mạo bủa vây hệ sinh thái, “niềm tin số” không còn là khái niệm trừu tượng mà dịch chuyển thành loại “tài sản chiến lược” của các tổ chức tài chính. Thực tế này đồng thời mở ra cơ hội để Việt Nam định hình nền tài chính số bứt phá, an toàn và bền vững.

Diễn đàn Digital Trust in Finance 2026

Tháng 5, Liên minh Niềm Tin Số phối hợp cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) tổ chức Diễn đàn Digital Trust in Finance 2026. Diễn đàn quy tụ toàn bộ hệ sinh thái cùng giải bài toán kiến tạo niềm tin số, hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững trong tài chính số. Vượt khỏi khuôn khổ của sự kiện nghị trường, Liên minh Niềm Tin Số cùng các thành viên đang tăng tốc hiện thực hóa các cam kết, đưa giải pháp số từ diễn đàn đi vào thực chiến.

Sức mạnh và tầm ảnh hưởng của Liên minh không chỉ nằm ở hành động mang tính chiến lược, mà còn được chứng minh bằng năng lực nội tại và sự đóng góp của các thành viên, tiêu biểu như Ngân hàng TMCP Quân đội (MB). Không chỉ tham gia với tư cách ngân hàng thương mại độc lập, MB là một trong những mắt xích, đồng hành cùng Liên minh trong hành trình kiến tạo môi trường số lành mạnh.

Diễn đàn Diễn đàn Digital Trust in Finance 2026 diễn ra vào tháng 5.

Trước đó, MB vừa được vinh danh “Best FX Bank in Vietnam - Ngân hàng giao dịch ngoại hối tốt nhất Việt Nam 2026” năm thứ ba liên tiếp tại lễ trao giải TAB Global Transaction Finance Awards diễn ra ngày 14/5 tại Kuala Lumpur (Malaysia). Việc một thành viên nòng cốt liên tục giữ danh hiệu quốc tế, đứng chung với những “ông lớn” tài chính toàn cầu cho thấy giải pháp, chuẩn mực vận hành và năng lực công nghệ của các mảnh ghép thuộc Liên minh tiệm cận với tiêu chuẩn thế giới.

Kế thừa giải pháp và hành động sau hội nghị

Một tháng sau khi diễn đàn DTF 2026 kết thúc, tinh thần “Chuyển dịch từ phòng ngự bị động sang chủ động kiểm soát rủi ro từ gốc” của Liên minh được các thành viên, đại biểu ghi nhận và cụ thể hóa bằng hành động. Tiêu biểu, Ngân hàng TMCP Quân đội MB tiên phong kế thừa và tăng tốc triển khai với giải pháp thực tiễn vào hệ sinh thái lõi.

MB được vinh danh “Ngân hàng giao dịch ngoại hối tốt nhất Việt Nam 2026” tại lễ trao giải TAB Global Transaction Finance Awards.

Cụ thể, để chống lại các bẫy thao túng tâm lý và công nghệ lừa đảo Deepfake, hệ sinh thái số của MB - bao gồm App MBBank phục vụ 35 triệu người dùng và BIZ MBBank phục vụ gần 300.000 doanh nghiệp - được thiết kế dựa trên triết lý thấu hiểu ngữ cảnh hành vi. Hệ thống lõi của ngân hàng có khả năng xử lý hàng triệu tín hiệu bảo mật trong 100-200 mili giây (nhanh hơn một cái chớp mắt). Tốc độ này không chỉ để “chặn” một cách máy móc, mà giúp can thiệp thông minh, đưa ra cảnh báo đúng lúc nhằm trao cho người dùng một “khoảnh khắc dừng lại” để tự nhận diện rủi ro trước khi thực hiện giao dịch tài chính.

Đây chính là những viên gạch thực tế đầu tiên làm dày hàng rào bảo vệ mà Liên minh nỗ lực xây dựng cho cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Hợp lực chiến lược vì tương lai số bền vững

Nhìn lại chặng đường sau diễn đàn, sự đồng hành của các ngân hàng, doanh nghiệp tài chính quy mô lớn như MB, TP Bank, Caex... là minh chứng cho thấy sức hút và tầm ảnh hưởng mang tính định hướng của Liên minh Niềm Tin Số trong lĩnh vực tài chính số nói riêng và hệ sinh thái mạng nói chung. Dù đã khép lại, nhưng diễn đàn mở ra chương mới cho sự hợp lực chiến lược giữa Liên minh, các cơ quan ban ngành, doanh nghiệp và chuyên gia công nghệ hàng đầu.

Trong giai đoạn tiếp theo, Liên minh Niềm Tin Số tiếp tục thúc đẩy mở rộng hệ sinh thái liên ngành, xóa bỏ các ốc đảo dữ liệu để xây dựng mạng lưới phòng thủ chủ động trên không gian mạng. Với sự dẫn dắt của Liên minh và tiềm lực của các đơn vị thành viên tiên phong, niềm tin số sẽ trở thành loại "hạ tầng mềm" vững chắc, làm bệ phóng đưa nền kinh tế tài chính Việt Nam bứt phá và phát triển bền vững trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.