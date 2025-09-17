Tác giả xúc phạm Charlie Kirk, ngoại truyện Batman bị hủy bỏ

DC Comics hủy bỏ toàn bộ series "Red Hood" vì tác giả bộ truyện có phát ngôn chế giễu cái chết của Charlie Kirk.

Ngày 10/9 (giờ địa phương), Charlie Kirk, nhà hoạt động thanh niên cánh hữu, người có tầm ảnh hưởng đồng thời là một đồng minh quan trọng của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã bị bắn chết trong sự kiện ở Đại học Utah Valley. Vụ việc làm dấy lên cuộc tranh cãi dữ dội trên truyền thông Mỹ.

Chỉ ít ngày sau sự kiện này, làn sóng tranh cãi bất ngờ lan sang ngành công nghiệp truyện tranh. Gretchen Felker-Martin - nhà văn được DC Comics giao viết loạt Red Hood (một spin-off trong vũ trụ Batman) - đã đăng nhiều bình luận trên mạng xã hội Bluesky với thái độ chế giễu và hả hê trước cái chết của Kirk.

Gretchen Felker-Martin nhà văn được DC Comics giao viết loạt Red Hood có phát ngôn gây tranh cãi về Charlie Kirk. Ảnh: The Daily Beast.

Một dòng trạng thái khiến nhiều người chú ý là: “Hy vọng viên đạn không sao sau khi chạm vào Charlie Kirk”.

Phát ngôn gây tranh cãi của Gretchen Felker-Martin. Ảnh: Bluesky.

Những phát ngôn này ngay lập tức vấp phải làn sóng phẫn nộ. Nhiều độc giả, chính trị gia và các trang truyền thông kêu gọi DC Comics phải có hành động dứt điểm trước vụ việc này.

Trước áp lực dư luận, DC Comics nhanh chóng đưa ra quyết định cứng rắn. Công ty thông báo hủy toàn bộ các đơn đặt trước Red Hood 2 và Red Hood 3, đồng thời thu hồi tập đầu vốn vừa phát hành.

Đại diện DC thông cáo tới báo chí: "Chúng tôi coi trọng những người sáng tạo và cộng đồng của mình, đồng thời ủng hộ quyền tự do bày tỏ quan điểm cá nhân một cách ôn hòa. Tuy nhiên, những bài đăng hoặc bình luận công khai tiếp tay cho thái độ thù hận hoặc bạo lực thì không phù hợp với tiêu chuẩn ứng xử của DC”.

Đáp trả chỉ trích từ dư luận, Gretchen Felker-Martin tuyên bố "không hối tiếc” về các bài đăng, dù mạng xã hội của tác giả đã khóa. Trong một cuộc phỏng vấn với The Comics Journal, Felker-Martin nói rằng: “Nhiều năm nay Charlie Kirk đã thể hiện bản thân như một tên phát xít, nên tôi không hề hối tiếc về những gì tôi đã nói về hắn”.

Series Red Hood. Ảnh: DC Comics.

Tuy vậy, tác giả thừa nhận đây là hành động thiếu kiểm soát, ý thức rằng phát ngôn của mình sẽ gây rắc rối cho DC Comics.

Báo chí Mỹ bình luận rằng đây là ví dụ mới nhất về “cancel culture” (làn sóng bài trừ người nổi tiếng khi họ làm phật lòng công chúng) - khi phát ngôn của một nghệ sĩ ngoài đời thực có thể lập tức ảnh hưởng đến sự nghiệp sáng tạo, đặc biệt khi liên quan đến các nhân vật chính trị.

Việc một cây bút công khai hả hê trước cái chết của một nhân vật nổi tiếng đã không thể dừng lại ở quan điểm cá nhân, mà ngay lập tức biến thành cuộc chiến về ý thức hệ. DC Comics dường như không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấm dứt dự án để bảo vệ hình ảnh.

Vụ DC Comics "khai tử" Red Hood phản ánh sức ép ngày càng lớn của công luận lên các công ty giải trí trong kỷ nguyên mạng xã hội - nơi mọi phát ngôn cá nhân đều có thể trở thành tâm điểm tranh cãi và kéo theo hệ quả khó lường.

Trong nhiều năm, Red Hood đã trở thành một trong những nhân vật được người hâm mộ DC quan tâm bậc nhất bởi chiều sâu tâm lý. Việc DC Comics quyết định ra mắt một loạt truyện Red Hood vào năm 2025 được xem là nỗ lực khai thác những khía cạnh mới mẻ của nhân vật này, vốn khiến nhân vật khác biệt với các siêu anh hùng truyền thống. Số đầu tiên của series đã phát hành vào đầu tháng 9 và nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng fan. Tuy nhiên, dự án bị hủy chỉ ít ngày sau đó đã khiến Red Hood trở thành một trong những series ngắn ngủi nhất trong lịch sử DC.