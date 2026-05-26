Tác giả làm gì trước 'thợ săn ChatGPT'?

Khi làn sóng “thợ săn ChatGPT” lan rộng trên Internet, nhiều người viết bắt đầu cố tình thêm lỗi chính tả, câu văn lủng củng hay tiếng lóng vào bài để tránh bị nghi sử dụng AI.

Trào lưu "thợ săn ChatGPT" nghiệp dư làm các nhà văn cảm thấy bất an.

Theo Wall Street Journal, khi nội dung do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra xuất hiện dày đặc trên Internet, ngày càng nhiều người tự biến thành “máy dò ChatGPT” nghiệp dư. Họ soi từng dấu gạch ngang, cấu trúc câu hay cách hành văn để phán đoán ai đang dùng AI để viết bài, đăng LinkedIn hoặc gửi email.

Cố tình sai chính tả để giống... con người

Sarah Suzuki Harvard, copywriter - nhà báo 32 tuổi sống tại Brooklyn (thành phố New York, Mỹ), cho biết cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình phải học cách “viết giống con người” trong từng đoạn văn.

“Tôi bắt đầu dùng kiểu nói rất đời thường như ‘hey yo, for real’, hoặc thêm hàng loạt dấu chấm than. Nó khiến tôi thấy khó chịu nhưng giờ muốn người khác tin mình là người thật thì phải viết như vậy”, Harvard kể.

Harvard gọi hiện tượng này là “thợ săn phù thủy phiên bản mới”, ám chỉ trào lưu săn phù thủy thời Trung cổ ở châu Âu. “Mọi người đang đòi người khác chứng minh một thứ vốn không thể chứng minh”, cô nói.

Nghịch lý nằm ở chỗ AI viết tốt vì được huấn luyện từ kho dữ liệu khổng lồ do chính con người tạo ra. Đó là vô số tác phẩm văn học kinh điển, bình luận, xã luận, blog... Các mô hình ngôn ngữ cũng được tối ưu để viết rõ ràng, mạch lạc và tránh rườm rà - những nguyên tắc vốn được xem là chuẩn mực viết lách.

Trớ trêu thay, chính sự trơn tru này lại trở thành dấu hiệu đáng ngờ.

Garrett Marcy, nhân viên tài chính 28 tuổi ở Jacksonville, cho biết anh thường nhận ra văn bản AI qua nhịp câu “cộc lốc”, cách lạm dụng dấu gạch ngang dài hoặc các cấu trúc kiểu “không phải A mà là B”.

Nỗi sợ đánh mất văn phong cá nhân

Không chỉ người viết phổ thông, ngay cả giới công nghệ cũng đang tìm cách “làm xấu” văn bản AI để nó bớt hoàn hảo.

Sean Chou, đồng sáng lập nhiều startup công nghệ tại Chicago (Mỹ), cho biết ông dùng AI để phác thảo bài đăng LinkedIn nhưng sẽ đổi dấu gạch ngang dài thành hai dấu gạch ngắn để văn bản đó "trông có vẻ giống con người viết". “Đó là một tác phẩm nghệ thuật của tôi”, Chou đùa.

Chou cũng cố bớt các câu khẳng định quá mạnh vì cho rằng mô hình ngôn ngữ thường chịu ảnh hưởng từ TEDx Talk hay tranh luận Reddit nên có xu hướng chia sẻ rất tự tin.

Andy O’Bryan, đồng sáng lập một cộng đồng doanh nhân quan tâm AI, cho biết ông thấy ngày càng nhiều người cố tình mắc lỗi vặt trong những bài viết do AI tạo ra.

“Bạn đọc một bài blog rất trơn tru rồi tự dưng giữa đoạn lại có lỗi ngớ ngẩn xuất hiện”, ông nói. “Như thể họ đang cố chứng minh bài viết này không liên quan gì đến AI”.

Ivan Jackson, nhà sáng lập startup Writehuman, cho rằng việc phân biệt người và AI ngày càng khó hơn khi mô hình ngôn ngữ liên tục tiến bộ. Công ty của Jackson chuyên chỉnh sửa văn bản AI để “giống người hơn”, đồng thời thường xuyên cập nhật xu hướng nhằm né các công cụ phát hiện AI.

Theo phân tích của startup này, AI hiện có xu hướng lạm dụng các cụm như “rather than” hay “essential for”. Nghịch lý là nhiều văn bản do con người viết cũng bị gắn cờ AI vì mọi người bắt đầu vô thức bắt chước văn phong chatbot.

Ryan Johnson, cố vấn tài chính 33 tuổi tại Michigan (Mỹ), từng dùng ChatGPT để viết blog quảng bá doanh nghiệp. Dù thích sự tiện lợi của AI, anh quyết định dừng lại vào năm ngoái vì cảm thấy bài viết mất dần cá tính.

“Nó giống một nhà hàng bắt đầu pha loãng món súp làm nên thương hiệu”, Johnson nói. “Khách không bỏ đi ngay nhưng rồi sẽ cảm thấy món ăn không còn hấp dẫn”.

Để giữ chất riêng, Johnson thường chèn các câu trích dẫn ít người biết từ series “The Office” vào bài viết. Dù vậy, anh vẫn thường bị hỏi liệu có dùng AI không.

Johnson kể có lần đang đọc kinh và thấy dấu gạch ngang dài trong sách. Anh bất giác nghĩ: “Đoạn này có phải AI viết không?”.