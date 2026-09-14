Tác giả Kristin Hannah tái xuất với tiểu thuyết mới về phụ nữ Mỹ

Nhân vật chính của tiểu thuyết mới là một người mẹ, người vợ. Sau khi bị phản bội, bà quyết định lên đường xuyên nước Mỹ cùng một nhóm phụ nữ khác.

Tác giả Kristin Hannah. Ảnh: University of Washington Magazine.

Năm 2027, tác giả Kristin Hannah sẽ "tái xuất" sau 3 năm vắng bóng trên văn đàn. Cùng năm 2027, tiểu thuyết Sơn ca vẫn hót của Kristin Hannah cũng được chuyển thể bản điện ảnh.

Cuốn tiểu thuyết mới có tên The Fire (tạm dịch: Ngọn lửa), dự kiến sẽ lên kệ vào ngày 4/5/2027, xuất bản bởi Nhà xuất bản St. Martin's Press.

Cuốn "Sơn ca vẫn hót" của tác giả Kristin Hannah. Ảnh: NXB Phụ nữ Việt Nam.

Theo thông tin từ USA Today, cuốn tiểu thuyết lấy bối cảnh nước Mỹ trong "thời kỳ chia rẽ sâu sắc", xoay quanh Merritt Locke, một người vợ, người mẹ tận tụy. Sau một biến cố bị phản bội, Merritt bất ngờ bị đẩy vào tâm điểm của chú ý truyền thông. Tiếp đó là chuyến đi xuyên nước Mỹ, nơi nhân vật gặp gỡ và sát cánh cùng những người phụ nữ kiên cường.

Chia sẻ về tác phẩm mới, tác giả Kristin Hannah cho biết: "Tôi rất mong chờ ngày tác phẩm ra mắt độc giả. Tôi đã 'chung sống' cùng những nhân vật của mình nhiều năm qua, và rất hào hứng được kể lại câu chuyện của họ. Tôi hy vọng cuốn sách sẽ mở ra nhiều thảo luận về các lựa chọn khó khăn trong cuộc sống, cũng như sức mạnh của việc tìm lại được tiếng nói cho chính mình".

Kristin Hannah là tác giả của 25 tiểu thuyết, trong đó có các tác phẩm bán chạy hàng triệu bản như Sơn ca vẫn hót và Nữ nhân. Bản điện ảnh của Sơn ca vẫn hót với sự tham gia của chị em nữ diễn viên Elle và Dakota Fanning dự kiến khởi chiếu vào ngày 19/3/2027. Hãng Warner Bros. cũng đang lên kế hoạch chuyển thể tác phẩm Nữ nhân.