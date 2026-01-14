Tác giả 15 tuổi xuất bản sách lịch sử gây tranh cãi

T.M., 15 tuổi, gây tranh cãi khi xuất bản sách lịch sử đầu tay. Tác phẩm vấp phải nghi vấn về cấp phép, nội dung và cách truyền thông trong quá trình phát hành.

Tác phẩm Đại Việt Lược Truyện - Từ kỷ Hồng Bàng đến Lê Sơ gây tranh cãi. Ảnh: Oreka.

Đầu tháng 1, một học sinh lớp 11 ở Hà Nội gây chú ý khi giới thiệu cuốn sách Đại Việt Lược Truyện - Từ kỷ Hồng Bàng đến Lê Sơ, tác phẩm được cho là có nội dung lịch sử và do Nhà xuất bản Văn học phát hành. Tuy nhiên, tác phẩm nhanh chóng vướng tranh cãi xoay quanh thông tin xuất bản và chất lượng nội dung.

Một số ý kiến đặt vấn đề về mã ISBN 632 in trên sách thay vì mã quốc gia Việt Nam là 604. Dù dải số này từng xuất hiện ở vài đầu sách hợp pháp, việc không tra được thông tin trên hệ thống Cục Xuất bản vẫn gây tranh cãi. Ngoài vấn đề pháp lý, nội dung sách cũng bị nghi vấn về độ chính xác bởi tác giả chưa hoàn thành chương trình THPT.

Nhiều người thể hiện quan điểm thận trọng: "Xuất bản sách cũng không khó, vấn đề ở khâu kiểm định, kiểm duyệt nội dung", "Không biết đây có phải là một dự án mà phụ huynh đang xây dựng để làm đẹp hồ sơ thành tích, chuẩn bị cho việc du học sau này không?", “Nếu thực sự đây là một đam mê nghiêm túc thì mình mừng cho bạn nhưng thay vì chỉ chia sẻ về thành tích xuất bản sớm, có lẽ bạn trẻ và gia đình nên chia sẻ sâu hơn về quá trình khảo cứu và các dự án nghiên cứu cụ thể".

Trước các nghi vấn, ngày 12/1, T.M. đăng bài viết dài trên trang cá nhân để “đính chính thông tin”. Tác giả cho biết sách đã được Nhà xuất bản (NXB) Văn học cấp phép theo Quyết định số 2515... của NXB Văn Học và lỗi hiển thị trên trang của Cục Xuất bản là do trục trặc hệ thống với dải ISBN từ 898 đến 958.

Trong bài viết, T.M. cho biết đã làm việc với biên tập viên chuyên môn trong quá trình chuẩn bị sách và sẵn sàng cung cấp giấy tờ liên quan nếu có nhu cầu xác minh.

Tác phẩm được giới thiệu là “chính sử, dựa trên nghiên cứu và tư liệu kiểm chứng, thuật lại lịch sử từ khởi nguyên đến thế kỷ 15. Tuy nhiên, sách được viết dễ hiểu, phù hợp với độc giả trẻ hoặc người muốn tìm hiểu lịch sử với mục đích học tập và tham khảo”.

“Mình muốn tạo ra một tác phẩm 'dễ tiêu hóa nhưng đúng về mặt nội dung', đồng thời sẵn sàng học hỏi từ những anh chị, cô chú có chuyên môn để trau dồi kiến thức. Vì vậy, mình không ngại tiếp nhận những thắc mắc trực tiếp từ mọi người”, T.M. viết.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, bà Ngô Thu Phương - Giám đốc NXB Văn học - xác nhận tác phẩm đã được cấp phép xuất bản, nộp lưu chiểu đầy đủ và trải qua quy trình kiểm duyệt nội dung theo đúng quy định.