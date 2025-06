Tạ An Kỳ bị bệnh nặng

Tạ An Kỳ được tiết lộ nhập viện phẫu thuật vì bệnh nặng. Chồng cô, Trương Kế Thông đã lên tiếng làm rõ tình trạng sức khỏe hiện tại của vợ.

HK01 đưa tin Tạ An Kỳ (47 tuổi) bị bệnh nặng vào đầu năm 2024 và được đưa đến Bệnh viện Union (Hong Kong) để phẫu thuật khẩn cấp. Thời điểm đó, thông tin này chỉ được chia sẻ với gia đình và một vài bạn bè thân thiết để tránh gây hoang mang. Đến nay, thông tin về sức khỏe của Tạ An Kỳ mới được tiết lộ, khiến người hâm mộ lo lắng.

Tạ An Kỳ gặp nhiều vấn đề sức khỏe. Ảnh: HK01.

Chồng Tạ An Kỳ là nhạc sĩ kiêm ca sĩ Trương Kế Thông xác nhận tại một sự kiện mới đây rằng nữ ngôi sao gặp vấn đề nghiêm trọng về phổi, bao gồm tình trạng tràn khí màng phổi tái phát nhiều lần, kèm theo cúm và viêm dạ dày ruột. Dây thanh quản của cô cũng dễ tổn thương do ho kéo dài, nhưng anh nhấn mạnh cô không trải qua phẫu thuật lớn như tin đồn. Theo một nguồn tin, Tạ An Kỳ còn bị vỡ mao mạch ở mắt.

Tạ An Kỳ từng đối mặt với vấn đề tràn khí màng phổi (pneumothorax) từ năm 2008. Thời điểm đó, cô phải phẫu thuật khẩn cấp. Kể từ đó, cô trải qua thêm 3 lần phẫu thuật do tình trạng tái phát, khiến khả năng hát với âm lượng lớn bị hạn chế.

Một người bạn thân tiết lộ với truyền thông: “Tạ An Kỳ luôn lo lắng bệnh tái phát, nên cô ấy nghỉ ngơi một thời gian ngắn sau phẫu thuật vào năm ngoái. Sau khi hồi phục, cô trân trọng gia đình và bạn bè hơn bao giờ hết”.

Hiện tại, sức khỏe của Tạ An Kỳ đã ổn định, cho phép cô trở lại với âm nhạc. Năm 2025 đánh dấu 20 năm sự nghiệp và cô đang bận rộn phát hành các ca khúc mới, đồng thời chuẩn bị cho buổi hòa nhạc đôi đầu tiên với chồng tại Ma Cao vào giữa tháng 6. Tuy nhiên, cô được các bác sĩ khuyên vẫn cần cẩn trọng để tránh tái phát bệnh, đặc biệt khi biểu diễn hoặc làm việc cường độ cao.

Tạ An Kỳ ra mắt năm 2005 với ca khúc Beauty, nhưng chỉ thực sự bứt phá từ năm 2006 với Sorrowful Day. Cô từng giành nhiều giải thưởng lớn, bao gồm Nữ ca sĩ hàng đầu tại các lễ trao giải của TVB. Tuy nhiên, sức khỏe yếu đã khiến sự nghiệp của cô chững lại từ năm 2010. Đến 2014, Tạ An Kỳ lấy lại phong độ và tiếp tục tỏa sáng qua các sản phẩm hợp tác với Juno Mak. Năm 2021, cô rời Fantasy Country Culture, thành lập công ty riêng, trở thành ca sĩ độc lập.

Tạ An Kỳ với Trương Kế Thông kết hôn năm 2007 và có hai con.