SUGA bị truy tố

Hồ sơ vụ án của SUGA chính thức được chuyển sang bên công tố. Suốt thời gian qua, nam thần tượng bị điều tra vì lái xe trong tình trạng say rượu.

Thành viên SUGA của nhóm nhạc BTS chính thức bị truy tố, tờ Sports Chosun đưa tin ngày 30/8. Theo truyền thông Hàn Quốc, cảnh sát Yongsan Seoul đã chuyển vụ án lái xe điện khi say rượu của thành viên BTS sang bên công tố. SUGA đang phải đối mặt với cáo buộc điều khiển xe tay ga điện trong khi say rượu vào khoảng 11h15 tối 6/8. Thời điểm đó, khi cảnh sát tiến hành kiểm tra hơi thở, nồng độ cồn trong máu của anh là 0,227%.

Cách đây ít ngày, thành viên nhóm BTS đến Sở cảnh sát Yongsan ở Seoul. Tại đây, anh cúi đầu rồi chia sẻ: “Tôi xin lỗi vì đã gây rắc rối. Tôi thực sự hối hận vì đã khiến nhiều người hâm mộ thất vọng. Tôi sẽ thành thật trong quá trình điều tra”. Khi hình ảnh của BTS xuất hiện trên một chương trình truyền hình, gương mặt của SUGA thậm chí bị làm mờ.

SUGA khi lộ diện tại đồn cảnh sát. Ảnh: Sports Chosun.

Ngày 6/8, SUGA bị bắt quả tang lái xe trong tình trạng say rượu. Khi điều khiển xe đến gần nơi ở, SUGA bị ngã. Đúng lúc đó, một cảnh sát chạy đến giúp đỡ nam thần tượng và phát hiện anh có dấu hiệu say xỉn. Do đó, người này đã đưa thành viên BTS tới trụ sở cảnh sát gần nhất.

Thời điểm đó, sở cảnh sát Yongsan Seoul cho biết: “BTS SUGA được phát hiện bị ngã khi đang lái xe điện trên đường ở Hannam-dong, Yongsan-gu, Seoul và nồng độ cồn trong máu của anh ấy ở mức bị thu hồi giấy phép. Anh ấy bị buộc tội vi phạm Luật Giao thông Đường bộ (uống rượu lái xe). Chúng tôi đang tiếp tục điều tra”.

Sau đó, công ty chủ quản của SUGA là Big Hit Music xin lỗi và cho biết nam thần tượng chỉ sử dụng ván trượt điện. Bản thân SUGA cũng bày tỏ: “Tôi cảm thấy rất nặng nề và xin lỗi vì đã làm các bạn thất vọng. Sau khi uống rượu trong bữa tối hôm qua, tôi chạy xe về nhà trên một chiếc ván trượt điện. Tôi không biết việc sử dụng ván trượt điện là không thể và vi phạm luật giao thông đường bộ”.

Tuy nhiên, truyền thông Hàn Quốc trích lời cảnh sát cho biết SUGA sử dụng xe máy điện chứ không phải ván trượt như SUGA và Big Hit Music tuyên bố. So với ván trượt, hình phạt cho việc sử dụng xe máy điện khi say rượu nghiêm trọng hơn. Do đó, sự việc làm bùng nổ tranh cãi trên mạng xã hội Hàn Quốc.