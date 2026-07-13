Sức hút đầu tư dài hạn của căn hộ biển Phú Quốc

Kết quả khai thác căn hộ biển Nam Phú Quốc cho thấy hiệu quả từ xu hướng đầu tư trong những năm gần đây: Dòng tiền dịch chuyển về điểm đến sở hữu hệ sinh thái du lịch hoàn chỉnh.

Với chị Kiều Thị Nhung, CEO và Founder của Rosie, quá trình vận hành 50 căn hộ tại dự án Sun Grand City Hillside Residence (thị trấn Hoàng Hôn) giúp chị có cái nhìn rõ nét về sự lột xác của Nam Phú Quốc. Khoảng 2 năm trở lại đây, hiệu quả khai thác căn tăng lên khi lượng khách liên tục bứt phá.

Những căn hộ “full phòng” tại nam Phú Quốc

Theo thống kê từ Sở Du lịch An Giang, trong 5 tháng đầu năm, Phú Quốc đón khoảng 4,77 triệu lượt khách, tăng 34,2% so với cùng kỳ năm trước.

“Trước đây, hoạt động khai thác phụ thuộc khá nhiều vào mùa cao điểm, song hiện nay, công suất phòng duy trì ở mức cao quanh năm. Mùa du lịch từ tháng 10 đến tháng 4 thường xuyên kín phòng, trong khi những tháng còn lại duy trì tỷ lệ lấp đầy trên 70%”, chị Nhung chia sẻ.

Các phân khu thuộc dự án Sun Grand City Hillside Residence (nam Phú Quốc) được giới đầu tư săn đón.

Theo chị Nhung, kết quả vận hành ấn tượng của đơn vị đến từ hệ sinh thái du lịch của Tập đoàn Sun Group - vốn được ví như “thỏi nam châm” hút khách với loạt tiện ích.

Ban ngày là cáp treo Hòn Thơm - cáp treo 3 dây dài nhất thế giới; hay bãi Kem - bãi biển đẹp bậc nhất ở Phú Quốc; chiều đến tận hưởng khoảnh khắc hoàng hôn trên Cầu Hôn - biểu tượng check-in tại nam đảo; tối đến là thời gian lễ hội với các show diễn nghệ thuật đình đám kết hợp ánh sáng, pháo hoa, thể thao, nghệ thuật mang tên “Kiss of the Sea, symphony of the Sea”; và khép lại hành trình với sự sôi động của chợ đêm VUI-Fest hay nhà hàng, quán bar trong không gian đậm chất châu Âu.

Chị Kiều Thị Nhung (ngoài cùng bên phải) cùng bạn bè check-in tại Cầu Hôn. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Theo nữ CEO, một điểm đến càng nhiều trải nghiệm, thời gian lưu trú của du khách càng dài, mức chi tiêu càng lớn và tỷ lệ quay trở lại càng cao. Đó cũng là yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả khai thác của bất động sản lưu trú. Bên cạnh đó, sự thay đổi về cơ cấu khách cũng góp phần giúp Phú Quốc dần xóa nhòa khái niệm “mùa thấp điểm”. Nhiều nhóm khách quốc tế có xu hướng đến Phú Quốc để tránh thời tiết khắc nghiệt tại bản xứ, hoặc sinh sống, làm việc lâu dài.

Các show diễn nghệ thuật tại Sunset Town thu hút hàng nghìn du khách mỗi tối. Ảnh: Ánh Dương.

Trong bối cảnh lợi suất cho thuê tại nhiều đô thị lớn có xu hướng chững lại, những điểm đến hưởng lợi từ sự tăng trưởng của “du lịch 4 mùa” trở thành lựa chọn của nhiều nhà đầu tư dài hạn.

The Sunset - cơ hội vàng cho đầu tư

Đánh giá về thị trường, chị Nhung nhận định nguồn cung căn hộ lưu trú chất lượng cao tại khu vực Sunset Town vẫn chưa đáp ứng nhu cầu. “Lượng phòng hiện hữu vẫn chưa đủ, đặc biệt vào mùa cao điểm. Chúng tôi sẵn sàng mở rộng quy mô vận hành ngay khi có nguồn cung phù hợp”, chị cho biết.

Đó là lý do giới đầu tư đang quan tâm phân khu The Sunset - mảnh ghép cuối của dự án Sun Grand City Hillside Residence ra mắt gần đây. Từ căn hộ, chủ nhân chỉ mất vài phút di chuyển để tiếp cận hệ sinh thái “all in one” tại thị trấn Hoàng Hôn. Dự án còn sở hữu vị trí trên sườn núi Ông Quán - nơi có tầm nhìn hướng biển, ngắm trọn hoàng hôn và pháo hoa mỗi ngày.

The Sunset sở hữu tầm nhìn hướng biển. Ảnh phối cảnh.

Ngoài vai trò vận hành, chị Nhung cũng đầu tư một căn hộ tại The Sunset. Quyết định này xuất phát từ thực tế thị trường chị quan sát được trong quá trình khai thác hàng chục căn hộ thuộc phân khu The Sea, The Sky trước đó cũng thuộc dự án Hillside.

“Tôi chọn The Sunset dựa trên 4 yếu tố: Dòng khách ưa chuộng du lịch ‘bốn mùa’ tại Sunset Town, vị trí tâm điểm hệ sinh thái, tầm nhìn bao quát và dư địa tăng giá lâu dài”, chị Nhung chia sẻ.

Trong dài hạn, giá trị căn hộ được kỳ vọng tiếp tục củng cố khi Phú Quốc bước vào giai đoạn tăng tốc chuẩn bị cho APEC 2027 với loạt dự án hạ tầng trọng điểm như mở rộng sân bay, nâng cấp đường tỉnh DT.975 và sự gia tăng đường bay quốc tế từ hãng bay Sun PhuQuoc Airways.

Tiện ích nội khu đẳng cấp tại The Sunset. Ảnh phối cảnh.

Theo các chuyên gia, khi một điểm đến liên tục mở rộng quy mô khách và hoàn thiện hệ sinh thái, nhóm tài sản hưởng lợi đầu tiên là dự án nằm ở vị trí đắc địa, có khả năng đưa vào khai thác ngay. Với quỹ căn cuối cùng tại Sunset Town cùng lợi thế về vị trí và hệ sinh thái sẵn có, The Sunset được đánh giá là một trong những sản phẩm đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của bất động sản nam Phú Quốc.