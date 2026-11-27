Với doanh nhân, lãnh đạo và chuyên gia quốc tế, lựa chọn nơi ở không chỉ dựa trên vị trí hay diện tích căn hộ mà còn qua tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ, sự riêng tư và trải nghiệm.

Khả năng đáp ứng những kỳ vọng này giúp căn hộ hàng hiệu tại lõi trung tâm đô thị, được vận hành bởi thương hiệu khách sạn quốc tế danh tiếng, đang thu hút nhu cầu thuê từ nhóm khách tinh hoa.

Khẩu vị thuê nhà của giới siêu giàu toàn cầu

Tại Manhattan (New York, Mỹ), thị trường cho thuê căn hộ siêu sang đang ghi nhận giao dịch đáng chú ý. Theo CNBC tháng 8/2026, số căn hộ được thuê với giá trên 100.000 USD /tháng tính từ đầu năm 2026 cao gấp 7 lần tổng số của cả 2025. Một căn penthouse tại Chelsea đã được cho thuê với mức giá 177.000 USD /tháng.

Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở mức giá thuê đắt đỏ, mà còn ở lựa chọn của nhóm khách hàng hoàn toàn có năng lực tài chính để sở hữu bất động sản trị giá hàng chục triệu USD. Theo môi giới bất động sản hạng sang tại New York, khách hàng lựa chọn thuê để duy trì sự linh hoạt và ưu tiên căn hộ hoàn thiện sẵn với thiết kế độc đáo, tầm nhìn đắt giá, trải nghiệm sống đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe và sở thích cá nhân.

Với giới doanh nhân và lãnh đạo cấp cao thường xuyên di chuyển giữa các trung tâm kinh tế, thuê nhà còn giúp họ duy trì chuẩn sống mong muốn mà vẫn linh hoạt trong kế hoạch cư trú và phân bổ nguồn vốn.

Manhattan nổi tiếng với tòa nhà 220 Central Park South - nơi sở hữu căn hộ đắt nhất nước Mỹ.

Theo báo cáo “Branded Residences 2026-2027” của Savills, xu hướng đề cao trải nghiệm sống và tính linh hoạt đang mở ra dư địa lớn cho thị trường cho thuê căn hộ hàng hiệu. Thay vì sở hữu bất động sản tại mỗi điểm đến để phục vụ nhu cầu sống và làm việc dài hạn, nhóm khách giàu có sẵn sàng chi trả cao để tận hưởng không gian sống được hoàn thiện theo tiêu chuẩn quốc tế cùng hệ tiện ích và dịch vụ khách sạn 5 sao.

Đây cũng là giá trị tạo nên sức hút của căn hộ hàng hiệu (branded residences). Đặc biệt, các dự án gắn với thương hiệu khách sạn được giới siêu giàu toàn cầu tin chọn cho kỳ nghỉ dưỡng sang trọng. Bên cạnh hệ tiện ích cao cấp, cư dân còn được hưởng lợi từ chất lượng quản lý, vận hành cùng dịch vụ như concierge, hỗ trợ nhu cầu sinh hoạt và chăm sóc căn hộ theo yêu cầu. Sự riêng tư, an ninh và chất lượng dịch vụ được duy trì nhất quán theo tiêu chuẩn thương hiệu là yếu tố phù hợp với kỳ vọng của nhóm khách thuê cao cấp.

Thực tế, hoạt động cho thuê phát triển mạnh tại nhiều dự án BĐS hàng hiệu ở đô thị lớn. Tại Boston (Mỹ), một căn hộ hai phòng ngủ thuộc Four Seasons Private Residences, One Dalton được cho thuê với mức giá 16.500 USD /tháng. Theo Savills, hơn 50% dự án bất động sản hàng hiệu đang vận hành trên toàn cầu có chương trình cho thuê, cho thấy đây là phương án khai thác dòng tiền phổ biến của nhiều chủ sở hữu.

Nhu cầu thuê căn hộ hàng hiệu tại lõi trung tâm TP.HCM tăng cao

Tại Việt Nam, bất động sản hàng hiệu đang mở rộng từ điểm đến nghỉ dưỡng đến đô thị lớn. Theo Savills Việt Nam, tính đến tháng 4/2026, nguồn cung căn hộ hàng hiệu tại đô thị chiếm khoảng 60% tổng nguồn cung đang phát triển, so với 28% trong nguồn cung đã hoàn thành. Sự dịch chuyển này cho thấy nhà phát triển ngày càng quan tâm đến nhu cầu sở hữu và tiềm năng khai thác cho thuê lớn tại trung tâm kinh tế như Hà Nội và TP.HCM, với sự góp mặt của dự án nổi bật như The Ritz-Carlton Residences, Hanoi tại The Grand (Hàng Bài), Grand Marina, Saigon - dự án BĐS hàng hiệu Marriott & JW Marriott.

Thực tế, thị trường cho thấy lực cầu lưu trú cao cấp tại TP.HCM đang tăng trưởng ổn định. Theo Savills Việt Nam, quý III/2026, phân khúc căn hộ hạng A tại TP.HCM ghi nhận tỷ lệ lấp đầy lên đến 85%, tăng so với mức 82% vào cuối năm 2024.

Triển vọng nhu cầu lưu trú cao cấp tiếp tục được củng cố bởi sự hình thành của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC-HCMC) tại phường Sài Gòn từ tháng 2/2026. Quá trình thu hút định chế tài chính, tập đoàn đa quốc gia cùng đội ngũ chuyên gia nước ngoài đến làm việc được kỳ vọng tạo lực đẩy dài hạn cho thị trường thuê nhà ở hạng sang tại khu vực trung tâm TP.HCM.

Grand Marina, Saigon là dự án BĐS hàng hiệu Marriott & JW Marriott duy nhất nằm tại khu vực Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM

Tọa lạc trên khu đất Ba Son ven sông Sài Gòn thuộc phường Sài Gòn (quận 1 cũ), dự án Grand Marina, Saigon do Masterise Homes phát triển, với hai tòa căn hộ Marriott Residences (tòa Lake) và JW Marriott Residences (tòa Sea) đã đi vào vận hành, được Tập đoàn Marriott International trực tiếp quản lý theo tiêu chuẩn thương hiệu.

Theo thống kê nội bộ của Masterise Homes đến tháng 10/2026, tại khu căn hộ JW Marriott Residences (tòa Sea), khách thuê mang quốc tịch nước ngoài chiếm 50% đến từ các quốc gia thuộc châu Á, châu Âu, châu Mỹ và châu Đại Dương, chủ yếu là là nhóm lãnh đạo, doanh nhân và chuyên gia cấp cao. Đáng chú ý, căn hộ 1 phòng ngủ và 2 phòng ngủ là loại hình được ưa chuộng nhất với tỷ trọng chiếm gần 87% tổng lượng giao dịch cho thuê tại tòa này.

Grand Marina, Saigon - sức hút từ trải nghiệm sống hàng hiệu chuẩn JW Marriott

Đối với nhóm khách thuê là giới doanh nhân và chuyên gia quốc tế, vị trí tại lõi trung tâm là một trong những lợi thế đáng chú ý của Grand Marina, Saigon.

Từ khu căn hộ ven sông tại Ba Son, cư dân có thể kết nối nhanh chóng đến khu văn phòng, trung tâm tài chính và cơ quan ngoại giao, giúp tiết kiệm thời gian di chuyển trong công việc và sinh hoạt hàng ngày. Ngoài ra, ga ngầm Ba Son thuộc tuyến metro số 1 kết nối trực tiếp với tháp tài chính Saigon Marina IFC trong cùng khu phức hợp và chỉ cách khu căn hộ vài phút đi bộ, mở rộng lựa chọn di chuyển cho cư dân.

Hệ tiện ích cao cấp tại Grand Marina, Saigon.

Bên trong tòa nhà, hệ tiện ích chuẩn nghỉ dưỡng cũng đáp ứng đa dạng nhu cầu sinh hoạt của khách thuê là giới doanh nhân và chuyên gia quốc tế. Từ phòng họp riêng phục vụ công việc, phòng chiếu phim đến hồ bơi vô cực và phòng tập thể chất, cư dân có thể kết hợp công việc, chăm sóc bản thân, giải trí và thư giãn ngay trong khu căn hộ.

Song hành cùng vị trí và tiện ích là dịch vụ vận hành chuẩn khách sạn 5 sao, yếu tố tạo nên lợi thế cạnh tranh với tệp khách thuê cao cấp. Tại tòa Sea, đội ngũ quản gia cao cấp JW Marriott phục vụ 24/7 với dịch vụ hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày tại khu căn hộ cũng như khi cư dân lưu trú tại khách sạn - resort thuộc mạng lưới Marriott trên toàn cầu, góp phần giảm bớt công việc quản lý cuộc sống hàng ngày cho cư dân.

Căn hộ JW Marriott Residences 1 phòng ngủ hướng Thảo Cầm Viên là loại hình được chuyên gia quốc tế ưa chuộng.

Danh mục còn bao gồm dịch vụ dọn phòng theo yêu cầu để hỗ trợ chăm sóc căn hộ khi cư dân vắng nhà, phù hợp người thường xuyên di chuyển giữa các quốc gia. Kết hợp cùng hệ thống an ninh đa lớp và sự kiện gắn kết cộng đồng cư dân được Marriott tổ chức định kỳ, yếu tố này góp phần tạo nên trải nghiệm sống “hàng hiệu” khác biệt, đồng điệu với phong cách sống của công dân toàn cầu.

Ở góc độ chủ sở hữu, nhu cầu từ nhóm khách thuê quốc tế có khả năng chi trả cao mở ra tiềm năng khai thác dòng tiền cho thuê căn hộ trong giai đoạn không sử dụng. Nhờ lợi thế hiện hữu, Grand Marina, Saigon không chỉ có nền tảng vững chắc để duy trì sức cạnh tranh trên thị trường cho thuê cao cấp mà còn là tài sản tích sản mang tính biểu tượng tại một trong những tọa độ đắt giá hàng đầu TP.HCM, nơi giá trị và vị thế của chủ nhân song hành bền vững theo thời gian.