Suboi thắng

Ra mắt cùng thời điểm với cuộc đấu Bích Phương - Sơn Tùng M-TP, sản phẩm mới của Suboi nhận được phản hồi tích cực.

Nhiều năm đứng ở vị trí độc tôn là nữ rapper hàng đầu Việt Nam, Suboi luôn có ý thức về vai trò dẫn đầu của mình. Cô luôn chú trọng vào chất lượng cho từng sản phẩm của mình, cài cắm những thông điệp nữ quyền tiến bộ, liên tục trau dồi kỹ năng sáng tác và sản xuất để sản phẩm luôn đạt đến sự chỉn chu nhất có thể. Năm 2021, Suboi phát hành album No nê và đến nay vẫn là album Rap/hiphop hàng đầu Việt Nam trong thập kỷ này.

Sau hơn 2 năm nghỉ ngơi để chăm sóc gia đình, Suboi đã chính thức quay trở lại với âm nhạc qua single Dâu thiên hạ. Cô vẫn thể hiện rõ rệt tính tiên phong của mình khiến thử nghiệm với một ekip sản xuất mới và có sự cải tiến trong mặt ca từ.

Kết hợp ekip sản xuất mới mẻ

Trong những sản phẩm âm nhạc từ No nê, Suboi chủ yếu kết hợp với các producer nước ngoài. Đó vẫn là định hướng từ trước đến nay của nữ rapper, và nó cũng tạo ra màu âm nhạc US-UK đương đại rất đặc trưng, khác biệt trên thị trường cho cô. Tuy nhiên, trong single Dâu thiên hạ lần này, Suboi đã kết hợp với một producer Việt Nam, và còn là một producer trẻ, đó là Pixel Neko.

Đối với những khán giả chú ý đến cộng đồng nghệ sĩ indie, Pixel Neko không quá xa lạ khi anh có một số sản phẩm khá đáng chú ý như Cô nàng khác người, Hái sao,... và còn sở hữu một EP solo từ năm 2020. Tuy nhiên, đối với khán giả đại chúng, Pixel Neko mới chỉ xuất hiện trong một số sản phẩm như Khóc ở trong club, Lái xe đêm,... vào năm ngoái của Hiền Hồ. Phong cách và năng lực của nhà sản xuất này chưa được khẳng định rõ ràng như một số đồng nghiệp trẻ đã có bước tiến lớn như Kewtiie, itsnk,...

Suboi kết hợp với producer Việt Nam trong sản phẩm trở lại của mình.

Tuy nhiên, thông qua Dâu thiên hạ, Pixel Neko đã cho thấy bản thân là một chú tắc kè hoa đích thực, khi làm việc với từng nghệ sĩ khác nhau lại tạo nên những sản phẩm rất khác biệt. Nếu như trong Khóc ở trong club hay Lái xe đêm, khi Hiền Hồ cần một ca khúc dance pop sôi động, mạnh mẽ nhưng chất chứa nỗi buồn, anh cùng Machiot lựa chọn synth pop làm âm thanh chính, đôi khi đan cài một chút UK garage để bài hát trở nên đa dạng, độc đáo, không dễ đoán.

Đến khi hợp tác với Suboi, một nữ rapper mạnh mẽ với phong cách Âu - Mỹ đậm đặc, anh lựa chọn hướng tiếp cận thiên về trap nhiều hơn - chất liệu vốn quen thuộc với Suboi. Cách Pixel Neko dìm bài hát trong âm bass rất dày, đôi khi đan vài một vài sound rực sáng để tạo điểm nhấn, xử lý phần rap của Suboi với một chút autotune, khiến khán giả vẫn thấy rõ hình ảnh Suboi từng xuất hiện trong album No nê. Pixel Neko cũng đàn cài một chút tiếng đàn tranh trong đoạn mở đầu cũng khiến khán giả nhớ tới single Bet on me rất được yêu thích của cô trước đây. Với một ca khúc nhằm tôn vinh và cổ vũ người phụ nữ Việt Nam, cách tiếp cận của Pixel Neko khá hợp lý.

Ở Dâu thiên hạ, Suboi cũng lựa chọn melodic rap để thể hiện, sử dụng cách rap mang đầy tính giai điệu. Đây cũng là một định hướng khá thông minh của cô và ê-kíp, khi phát hành sản phẩm cùng ngày cùng giờ với 2 cái tên nổi bật của Vpop là Sơn Tùng và Bích Phương. Nó khiến cho khán giả khi thưởng thức sản phẩm của Suboi vừa có sự quen thuộc nhưng vẫn có đặc điểm khác biệt riêng với 2 sản phẩm kia, kích thích khán giả nghe lại nhiều hơn. Thành tích của Dâu thiên hạ tất nhiên khó so sánh với 2 ngôi sao hàng đầu, nhưng vẫn là khá ổn đối với Suboi.

Thông điệp nữ quyền đơn giản, dễ hiểu

Một điểm mới nữa trong sản phẩm Dâu thiên hạ lần này của Suboi, đó là xuất hiện một nhà văn trong vai trò đồng sáng tác - nhà văn Nguyễn Khắc Ngân Vi. Nhà văn Nguyễn Khắc Ngân Vi khá nổi tiếng với một số tác phẩm viết xoay quanh người phụ nữ được chú ý trên văn đàn như Đàn bà hư ảo, Phúc âm cho một người,... Vậy nên, không khó hiểu khi cùng kết hợp với nữ nhà văn này, Suboi mang đến cho khán giả một thông điệp nữ quyền hết sức rõ nét “Em đừng đi làm dâu cho thiên hạ”.

Tuy nhiên, nếu như trước đây, ca từ của Suboi thường được đánh giá là khó hiểu, thậm chí từng bị một số đồng nghiệp cho là “sáo rỗng”, thì ở Dâu thiên hạ, thông điệp của Suboi được diễn tả một cách khá mạch lạc. Ngay từ những câu đầu tiên, Suboi đã sử dụng hình ảnh nghịch đảo rất hay khi so sánh vai trò của người đàn ông và người phụ nữ trong gia đình: “Gót cao với áo hồng, lội lên 6 tầng lầu” đối lập với “Anh thầy giáo tháo giày tự nhiên ra ông chồng láo”.

Thông điệp nữ quyền Suboi thể hiện trong Dâu thiên hạ khá dễ hiểu nhưng vẫn đủ chiều sâu.

Sau đó, Suboi liệt kê những định kiến mà phái nữ bị áp đặt bao năm qua: Em phải đẹp giỏi dang phải kiêu sa, luôn lúc nào cũng hết mức hiền hòa, Volume không bao giờ lớn quá, hài lòng dòng họ tít nơi xa,... Và cô khẳng định mình vẫn sẽ lựa chọn cách sống cho riêng mình: Họ nói gì chả được, nhưng em thương nhiều á, Em vẫn đi flow mượt cho anh cưng chiều á. Những thông điệp khá đơn giản, đi trực diện, cổ vũ phụ nữ phá bỏ những định kiến và tự do lựa chọn tình yêu, cách sống cho riêng mình trong Dâu thiên hạ khiến cho khán giả dễ dàng cảm nhận được ngay từ những lần nghe đầu tiên. Những phép so sánh, ẩn dụ thú vị được cài cắm trong bài cũng cho thấy rõ vai trò của Nguyễn Khắc Ngân Vi trong bài hát.

Dâu Thiên Hạ không đánh dấu một bước chuyển mình quá rõ rệt của Suboi sau No Nê, vẫn là màu sắc âm nhạc quen thuộc và những thông điệp nữ quyền mà cô vẫn thường đan cài trong sản phẩm của mình. Tuy nhiên, Suboi vẫn mang đến những sự mới mẻ nho nhỏ như việc sử dụng đội ngũ sản xuất Việt Nam, mang tính văn học vào phần ca từ, làm cho phần thông điệp dễ hiểu, dễ đi vào lòng khán giả hơn. Những khán giả yêu mến Suboi đã đủ hài lòng với Dâu Thiên Hạ.