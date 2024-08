Sự thật về chú voi bông của 'xạ thủ ngầu nhất thế giới'

Tương tự đồng đội Simone Biles, vận động viên thể dục dụng cụ Jordan Chiles gây chú ý với khoảnh khắc ăn mừng độc đáo sau khi giành huy chương vàng ở nội dung đồng đội nữ. Cụ thể, vận động viên 23 tuổi cắn tấm huy chương vàng khi đứng trên bục nhận giải, khoe grillz (trang sức răng) đính kim cương lấp lánh. Đáng chú ý, grillz trên răng Jordan Chiles được làm từ vàng nguyên khối, phủ kín kim cương tự nhiên pavé. Trang sức răng của Chiles được thực hiện bởi thợ kim hoàn nổi tiếng Jimmy Phan (hay còn được biết đến với tên gọi Jimmy Boi) đến từ thương hiệu Done Right and Co. Phan. Ảnh: Lionel Bonaventure.