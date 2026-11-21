Bất chấp mối lo ngại về sự suy giảm hứng thú đọc sách, một số người trong ngành cho rằng ngành sách đang đứng trước một tương lai khác.

Một số người trong ngành cho rằng ngành sách đang đứng trước tương lai khác. Ảnh: Reuters.

Đó là ngày thứ Sáu trước kỳ nghỉ lễ Lao động, James Daunt bước vội khỏi một chuyến tàu và bắt đầu công việc. Điểm đến của ông là cửa hàng Barnes & Noble ở Eatontown (Mỹ), cách bờ biển khoảng 5 km.

Trên bản đồ, Eatontown trông có vẻ nhỏ bé. Nhưng khi tiến vào khu vực này, cảnh quan dần mở ra với hàng loạt trung tâm mua sắm, những bãi cỏ nối tiếp nhau, cửa hàng bán lẻ quy mô lớn và đoạn đường thẳng tắp.

Nhiều người hẳn sẽ cho rằng đây là nơi chẳng còn chỗ cho một hiệu sách. Nhưng với Daunt, chính khung cảnh ấy lại là mảnh đất cho một kiểu thành công mới, khó ai ngờ tới.

Dù không nổi tiếng như nhiều nhà văn, Daunt đang điều hành một đế chế kinh doanh sách có quy mô chưa từng có. Trong 7 năm qua, ông giữ chức giám đốc điều hành của cả Barnes & Noble - chuỗi nhà sách lớn nhất nước Mỹ, và Waterstones - chuỗi lớn nhất Vương quốc Anh.

"Ông ấy kiểm soát hơn 20% toàn bộ thị trường của chúng tôi", giám đốc một nhà xuất bản lớn tại Mỹ nói. "Theo tôi, ông ấy vừa được kính trọng, vừa khiến người khác e ngại".

Hoạt động đọc sách đang tăng lên

Năm 2021, sau 8 năm liên tiếp doanh thu sụt giảm, Barnes & Noble đã ghi nhận tăng trưởng dương và tiếp tục tăng tốc. Riêng năm ngoái, công ty mở thêm 60 cửa hàng mới.

Đây là sự hồi sinh đáng kinh ngạc của mô hình chuỗi nhà sách truyền thống, vốn từng được cho là sẽ bị Amazon và các ứng dụng trực tuyến nuốt chửng cách đây 15 năm.

Daunt tin rằng các nhà sách có vị thế thuận lợi để xây dựng nền văn hóa đọc.

James Daunt. Ảnh: New Yorker.

Nếu chỉ đọc những thông tin về tình hình xã hội mà không quan tâm đến sách, người ta có thể dễ dàng cho rằng chúng ta đang sống trong thời kỳ suy giảm nghiêm trọng về năng lực đọc.

Chưa đầy một năm trước, tạp chí Reader's Digest, dựa trên các số liệu về hoạt động đọc sách giải trí, đã tuyên bố thế giới đang trải qua "giai đoạn suy giảm đọc sách".

Tháng 5, tờ Wall Street Journal than phiền về sự sụt giảm của thị trường "sách dành cho các ông bố" - gồm sách lịch sử, sách lý luận và tiểu sử các nhân vật.

Số báo mùa hè của tạp chí The Atlantic đăng trên trang bìa dòng tít "Kỷ nguyên đọc sách đã kết thúc", phản ánh nỗi lo ngại rằng con người đang bước vào "thời kỳ hậu đọc chữ", do điện thoại, màn hình và những yếu tố tương tự gây ra.

Thực tế, tại Mỹ, hoạt động đọc sách đang tăng lên, theo New Yorker.

Doanh số sách in đã tăng gần 25% so với một thập niên trước. Số lượng hiệu sách độc lập tại Mỹ tăng mạnh kể từ năm 2009, riêng từ năm 2020 đã tăng 70%.

Một khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew cho thấy 38% người trưởng thành tại Mỹ đọc từ 1 đến 5 cuốn sách trong năm 2025, trong khi 14% đọc ít nhất 20 cuốn.

Thị trường sách toàn cầu được dự báo tăng trưởng 5% mỗi năm trong vài năm tới.

Trong bài viết than phiền về sự suy giảm năng lực đọc, The Atlantic dẫn số liệu từ Chương trình Đánh giá Giáo dục Quốc gia (NAEP), đơn vị đã tiến hành khảo sát khả năng đọc của hàng nghìn học sinh.

"Chỉ 35% học sinh năm cuối trung học đạt mức 'thành thạo' những kỹ năng như phân tích các chủ đề phức tạp trong tác phẩm hư cấu và đánh giá hiệu quả lập luận của tác giả", Rose Horowitch, cây bút của tạp chí, nhận xét.

Con số này nghe có vẻ đáng lo ngại. Tuy nhiên, cách đây một thập niên, tỷ lệ tương ứng là 37%, chỉ cao hơn 2 điểm phần trăm. Còn vào năm 1992, thời kỳ mà người ta vẫn thường ca ngợi là khi cuộc sống chưa bị các thiết bị kết nối chi phối, tỷ lệ này là 40%.

Hơn nữa, bức tranh tổng thể từ khảo sát lại khá tích cực. Trẻ em 9 tuổi tại Mỹ đạt kết quả đánh giá kỹ năng đọc năm 2025 tốt hơn đáng kể so với năm 1971, trong khi kết quả của nhóm 13 tuổi duy trì ổn định.

Kỹ năng đọc của những học sinh đang học tiếng Anh đã được cải thiện trong hai thập niên qua. Đáng chú ý, khác với năm 1971, hiện nay nhóm 25% học sinh da đen và gốc Tây Ban Nha có kết quả cao nhất còn đọc tốt hơn mức trung bình của trẻ em da trắng.

"Tôi nghĩ bài viết trên The Atlantic đưa ra một số luận điểm xác đáng. Nhưng ý tưởng cho rằng hoạt động đọc sách đã kết thúc và chúng ta bước vào thời kỳ tăm tối hậu đọc chữ là điều phi lý", Robert Darnton, nhà sử học về sách và cựu giám đốc thư viện Đại học Harvard, nói.

Cách tiếp nhận khác

Nhận định về sự suy giảm này có thể một phần xuất phát từ việc mọi người đang tiếp nhận sách theo những cách khác nhau.

Một độc giả đang đọc sách tại quán cà phê ở Paris. Ảnh: Reuters.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Pew, tỷ lệ người trưởng thành đọc sách in năm 2025 giảm 8 điểm phần trăm so với năm 2011. Ngược lại, tỷ lệ đọc sách điện tử và nghe sách nói tăng gần 16 điểm phần trăm. Hiệp hội Giáo dục Quốc gia Mỹ, đơn vị được The Atlantic dẫn số liệu khảo sát năm 2022, cũng lưu ý rằng nếu tính cả sách nói, xu hướng suy giảm đáng kể sẽ không còn.

Joel J. Miller, cựu biên tập viên sách và tác giả cuốn The Idea Machine (Cỗ máy ý tưởng), đã nghiên cứu những số liệu về cuộc khủng hoảng được cho là đang diễn ra trên thị trường sách phi hư cấu.

Theo ông, truyền thông bắt đầu ghi nhận xu hướng suy giảm đúng vào thời điểm đỉnh dịch Covid-19, khi doanh số sách phi hư cấu dành cho người trưởng thành tăng lên mức chưa từng có. Tuy nhiên, nếu mở rộng phạm vi phân tích, tổng doanh số sách in hiện vẫn nhỉnh hơn trước đại dịch. Khi tính cả sách điện tử và sách nói, mức tăng còn rõ rệt hơn. Bức tranh này cho thấy thị trường không sụp đổ mà vẫn tăng trưởng ổn định, sau một giai đoạn đạt đỉnh bất thường.

Một vấn đề khác nằm ở thị hiếu đọc sách. Dorian Thornley, chủ hiệu sách Westsider Rare and Used Books tại Manhattan, thường kiểm tra kiến thức văn học của các ứng viên mới tốt nghiệp khi tuyển dụng. Ông thất vọng khi nhiều người không biết tác giả của Moby-Dick hay The Magic Mountain.

Tuy nhiên, theo The New Yorker, điều đó không có nghĩa người trẻ không đọc sách, mà chủ yếu phản ánh sự khác biệt trong lựa chọn tác phẩm. Cuộc tranh luận về văn hóa đọc vì thế ngày càng xoay quanh câu hỏi độc giả hiện nay muốn đọc gì.

"Điều khiến người trong ngành bối rối là những cuốn sách chúng tôi yêu thích và muốn giới thiệu dường như lại không phải là những tác phẩm độc giả muốn biến thành hiện tượng", Michael Cader, người sáng lập bản tin xuất bản Publishers Lunch, chia sẻ.

Felicity Blunt, đại diện văn học tại Curtis Brown, cũng nhận xét: "Chúng tôi đang nhận ra rằng mọi người đọc những thứ mà trước đây chúng tôi không ngờ tới, và chúng tôi đang chậm hơn một số xu hướng".